Los antiguos tuits que tumbaron nombramiento de seremi de Educación del Biobío

Desde el Mineduc dejaron en claro que no se firmó el decreto que oficializaba su nombramiento.

Apenas unas horas duró Alexander Nanjarí como flamante seremi de Educación de la Región del Biobío, luego que salieran a la luz una serie de mensajes en redes sociales que fueron considerados polémicos.

En una antigua cuenta en redes, la efímera autoridad regional fue consultado sobre si “10 años de diferencia es un problema?”, ante lo cual respondió que “10 años no son nada” y “mucho mejor si es más joven JAJAJAJAJ”.

Alexander Nanjarí agregó que “si hay madurez a pesar de la edad menor, eso es un 11/10”.

Ante esta polémica, la ministra de Educación, María Paz Arzola, fue consultada sobre el nombramiento del seremi de Educación del Biobío, ante lo cual aclaró que “no hay un decreto firmado todavía, así que no hay la posibilidad de referirse a ningún nombre previamente”, a pesar que había sido anunciado por la Delegación Presidencial.

Según consignó La Tercera, desde el Mineduc puntualizaron que el organismo regional adelantó que Nanjarí sería el seremi, ya que la ministra Arzola no firmó el decreto correspondiente.