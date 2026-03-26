Kast busca dejar atrás polémica por “Estado en quiebra” y pidió centrarse en “lo importante”

El jefe de Estado dio por cerrada la polémica e instó a centrarse en enfrentar “los problemas de los chilenos”.

El presidente José Antonio Kast le bajó el perfil a la polémica generada por el Segundo Piso de La Moneda al hablar de “Estado en quiebra”, lo que generó el rechazo del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, y otros economistas, para defender la postura del Ejecutivo de no usar el MEPCO para frenar el “bencinazo”.

Desde La Moneda, Kast expresó que “nosotros no podemos ocultar la realidad. No se puede tapar el sol con un dedo y nosotros, vuelvo a insistir, siempre vamos a estar de manera transparente comunicando las buenas noticias y también dando a conocer aquellas noticias que nos afectan y que requieren la colaboración de todos”.

En esta línea, el jefe de Estado cuestionó que el debate se centrara en el término “Estado en quiebra”: “Algunos en el día de ayer querían concentrarse en algunos conceptos. Yo les pediría que nos concentremos en lo importante, en los hechos que nos sacan adelante de las dificultades. Podemos tener grandes debates sobre un concepto, pero eso no va a solucionar el problema de los chilenos”.

“Concentrémonos en esto. Busquemos soluciones. Cooperemos con las autoridades, dando soluciones reales que permitan a Chile salir adelante sin seguir endeudándose”, cerró el presidente Kast.