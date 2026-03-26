“Que no le tiemble la mano Presidente”: Oficialismo endurece postura tras manifestaciones en Plaza Italia

La senadora Camila Flores (RN) advirtió que los responsables de los desórdenes buscan causar caos y recalcó que quienes cometan delitos serán sancionados con todo el peso de la ley.

AGENCIA UNO.

Plaza Italia se convirtió este jueves en uno de los puntos principales de las manifestaciones que recorrieron el centro de Santiago en protesta contra distintas medidas del Gobierno.

Desde temprano, estudiantes y otros participantes se reunieron en el lugar y avanzaron por la Alameda, provocando incidentes que incluyeron la instalación de barricadas y el lanzamiento de objetos hacia Carabineros.

Estas situaciones obligaron a la intervención policial y al cierre temporal de estaciones de Metro cercanas, generando un ambiente de alta tensión durante la movilización.

Debido a lo anterior, distintos parlamentarios del oficialismo se refirieron a los incidentes ocurridos durante las marchas expresando su respaldo a la labor policial y señalando que este tipo de situaciones no se habían visto en los últimos cuatro años.

El diputado Diego Schalper (RN) señaló a través de su cuenta de X “qué sospechoso que después de cuatro años ausentes, se hayan activado tan rápido y con la violencia habitual. La opinión pública sabe muy bien quiénes están detrás de muchos de ellos, y ya no les compran el cuento”.

Asimismo, la senadora Camila Flores (RN) indicó “lo dijimos, saldrían a marchar, destrozar, vandalizar y todas las anteriores (ahora tienen tiempo de sobra). Lo importante es que sepan con claridad que todo el que cometa delitos será reprimido con toda la fuerza de la ley y sin complejo alguno. Que no le tiemble la mano Presidente”.

Desde el partido Republicano, el diputado José Kast Adriasola (Republicanos) indicó que “estuvieron cuatro años durmiendo. A nadie le sorprende que salgan ahora que perdieron. No les interesan las personas, sólo generar daño. No vamos a permitir que vuelvan a hacer un infierno de la vida de los chilenos bien. Vamos a hacer cumplir la ley cueste lo que cueste”.

En esa línea, Cristóbal Urruticoechea (PNL) señaló que esto “demuestra que los grupos de terror no siguen funcionando, estuvieron silenciados durante cuatro años bajo la custodia del presidente Gabriel Boric, que incluso indultó a varios, que capaz que sean ellos mismos que hoy día están en la calle destruyendo la paz, la seguridad”. “No me cabe duda de que esto será algo pasajero y que el gobierno, el presidente José Antonio Kast va a ordenar la situación como corresponde y no permitir que estas cosas sigan avanzando”, agregó.

Los legisladores criticaron la violencia registrada durante la protesta, destacando la necesidad de mantener el orden y respaldando la actuación de las fuerzas policiales para resguardar la seguridad pública.