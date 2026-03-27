El duro round entre Matías Toledo y senador Ossandón por gastos de combustibles: “¿Le doy un consejo?”

El alcalde de Puente Alto cuestionó al senador por ser el que más gasta en traslado: $46 millones en un año. El parlamentario no tardó en arremeter de vuelta.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el senador Manuel José Ossandón, protagonizaron un fuerte cruce en el marco del alza de los combustibles, luego de que se revelara el monto que el parlamentario gastó en bencina el último año.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal lo cuestionó: “¿Quiere que le de un consejo? Estaba revisando la Radio Bío Bío y sale que usted es el que más gasta en el Senado en combustible: $46 millones al año”.

En esa línea, realizó el cálculo de cuánto gasta por día en este ítem: “Si nosotros gastamos $46 millones al año y esto lo dividimos en los 365 días del año, suponiendo que usted trabaja todos los días, son $126 mil diarios en combustible”.

“¿Le doy un consejo? Échele al estanque una vez al día bencina, cómo le va a echar tres veces al día. Ahí podríamos ahorrar un poquito de plata todos los chilenos”, añadió.

Frente a esto, el senador Ossandón acusó en su cuenta de Instagram que “hoy en un matinal se hizo una acusación muy injusta en contra mía, no creo que haya sido con mala intención, pero se leyó mal la información”.

La respuesta del senador Ossandón al alcalde Matías Toledo

En este marco, argumentó que “se dice que yo gasté una fortuna, muchos millones de pesos en combustible y el alcalde Toledo, malintencionadamente hizo un video explicándolo. Yo les quiero decir que esos gastos de traslación incluyen muchos ítems distintos y uno de ellos es combustible, pero no del senador, de todas las personas que trabajan en ese equipo del Senado”.

Considerando lo anterior, Ossandón mencionó: “Cuando el alcalde Toledo sale a terreno con su equipo, primero, él no paga la bencina, la bencina la paga el municipio, pero paga la de él y de todo su equipo y de todas las personas porque eso es lo que corresponde porque está trabajando”.

“Ojalá el alcalde Toledo empiece a transparentar cuánto gasta en bencina él, que no la paga él. Su equipo, cuánto gasta en los que le hacen los videos, en los que lo andan filmando, eso tampoco lo paga él. Cuándo gasta en los operados políticos que ha traído para que le hagan campaña en la calle, transparente sus gastos y no haga videos faltando a la verdad”, planteó.

No obstante, el alcalde de Puente Alto no tardó en responder y por medio de sus historias en Instagram replicó: “La bencina la pago de mi sueldo como lo hace la mayoría de los chilenos, porque me movilizo en mi vehículo personal. No uso vehículo fiscal”.

“Además, también le solicito a mi equipo de gabinete que cado uno se movilice en su vehículo y permita tener disponible estos móviles al resto de los funcionarios que no tienen la posibilidad de hacerlo. Recuerde que los municipios no tienen una tarjeta para cargar combustible”, sentenció la autoridad comunal.