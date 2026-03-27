VIDEO – La intervención de Francisco Orrego que le valió la primera multa de la nueva Cámara

El ex panelista de Sin Filtros hizo caso omiso a los constantes llamados al orden del presidente de la Cámara.

Francisco Orrego (RN) se convirtió en el primer parlamentario de la Cámara de Diputados en ser multado, tras su intervención en la sesión de este miércoles, pasando por alto los llamados al orden del presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI).

Esto, luego que el ex panelista de Sin Filtros aprovechara su intervención, en medio de la discusión del proyecto de medidas paliativas para enfrentar el alza de combustibles, para dedicar duros epítetos a Gabriel Boric y a los ex ministros Mario Marcel y Nicolás Grau, entre otros.

“¡Claro que me da vergüenza haber tenido un presidente como Gabriel Boric que llegó a hacer la práctica profesional al Estado de Chile (…) Vergüenza me da haber tenido un ministro como Nicolás Grau que no sabía sumar dos más dos (…) 900 millones de dólares le dejó el expresidente Sebastián Piñera como fondo de salud y se lo gastaron; 700 millones de dólares les dejó en la glosa republicana y se la gastaron!”, fueron parte de las palabras de Francisco Orrego, quien hacía caso omiso a las advertencias de Alessandri.

¡(…) Se gastaron, digámoslo con todas sus letras, 40 mil millones de dólares en cuatro años (…)!”, indicó a los gritos el diputado RN.

Tras finalizar su intervención, Orrego se paró de su puesto y realizó una reverencia hacia las bancadas de oposición.