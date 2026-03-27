Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Política

VIDEO – La intervención de Francisco Orrego que le valió la primera multa de la nueva Cámara

El ex panelista de Sin Filtros hizo caso omiso a los constantes llamados al orden del presidente de la Cámara.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Francisco Orrego (RN) se convirtió en el primer parlamentario de la Cámara de Diputados en ser multado, tras su intervención en la sesión de este miércoles, pasando por alto los llamados al orden del presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI).

Esto, luego que el ex panelista de Sin Filtros aprovechara su intervención, en medio de la discusión del proyecto de medidas paliativas para enfrentar el alza de combustibles, para dedicar duros epítetos a Gabriel Boric y a los ex ministros Mario Marcel y Nicolás Grau, entre otros.

“¡Claro que me da vergüenza haber tenido un presidente como Gabriel Boric que llegó a hacer la práctica profesional al Estado de Chile (…) Vergüenza me da haber tenido un ministro como Nicolás Grau que no sabía sumar dos más dos (…) 900 millones de dólares le dejó el expresidente Sebastián Piñera como fondo de salud y se lo gastaron; 700 millones de dólares les dejó en la glosa republicana y se la gastaron!”, fueron parte de las palabras de Francisco Orrego, quien hacía caso omiso a las advertencias de Alessandri.

¡(…) Se gastaron, digámoslo con todas sus letras, 40 mil millones de dólares en cuatro años (…)!”, indicó a los gritos el diputado RN.

Tras finalizar su intervención, Orrego se paró de su puesto y realizó una reverencia hacia las bancadas de oposición.

Notas relacionadas

Una declaración de sensibilidad
Panoramas

Una declaración de sensibilidad

La destacada fotógrafa nacional Pin Campaña expone en Lo Matta, Vitacura, desde este fin de mes hasta el 31 de mayo. La muestra se llama “Imágenes Paganas”, tiene 121 fotografías y es un recorrido a sus 35 años de trayectoria. He aquí una sinopsis: bellísimos retratos en blanco y negro de escritores, actores y músicos. Todos grandes artistas… como ella.

María Cristina Alemparte
Carta abierta a José Antonio Kast
Opinión

Carta abierta a José Antonio Kast

Desde la distancia —y también, de algún modo, desde la cercanía— nuestro columnista reconoce que no votó por el actual Presidente, pero confirma que, honestamente, le interesa que le vaya bien. Por lo mismo, se permite darle algunos consejos.

Foto del Columnista Rafael Gumucio Rafael Gumucio
El señor Radic
Sociedad

El señor Radic

A lo largo de más de tres décadas de trabajo, el arquitecto chileno, reciente ganador del premio Pritzker, ha construido una trayectoria singular dentro del panorama internacional. Sus proyectos parecen situarse en un delicado equilibrio entre lo monumental y lo frágil, entre la memoria del territorio y la invención poética. Aquí conversa del rol de la arquitectura en estos días y de cómo eso debiera influir en las definiciones y prioridades de nuestro país.

Jeannette Plaut
El punto ciego de la democracia
Opinión

El punto ciego de la democracia

Una democracia puede ser formalmente correcta y, sin embargo, debilitarse si quienes viven bajo sus normas dejan de reconocerse en ellas. La legitimidad no se agota en el procedimiento; requiere también un mínimo de adhesión práctica. No basta con que las decisiones sean válidas: tienen que poder ser sentidas como propias.

Foto del Columnista María José Naudón María José Naudón