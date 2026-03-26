Ley Longueira sigue vigente: las razones del Gobierno para retirar del Congreso el nuevo proyecto de pesca

En el Senado, Iván Flores (DC) disparó que “este gobierno ya no solamente es el gobierno que crea emergencias nacionales, sino que además sorpresotas”.

La Subsecretaría de Pesca anunció la decisión de retirar de su tramitación en el Congreso el proyecto de Ley General de Pesca, ingresada durante la administración de Gabriel Boric para dejar atrás la actual legislación, conocida como Ley Longueira.

La medida fue informada al Consejo Nacional de Pesca, lo que generó el enojo de la oposición, dado que la propuesta ya había sido aprobada en general, faltando solamente la votación de su articulado.

El diputado Alejandro Bernales (PL), presidente de la Comisión de Pesca, acusó que “no se entiende la falta de diálogo del Gobierno, tomar decisiones entre cuatro paredes con un secretismo innecesario solo rompe las confianzas con el Congreso”.

Para Bernales, la gran interrogante que se instala es “si lo que buscan es retroceder y volver a las prácticas como la Ley Longueira”.

Esto fue respaldada por Nathalie Castillo (PC), integrante de la instancia parlamentaria, que agregó que “retirar esta ley es una muy mala señal y confirma que el gobierno de Kast está optando por salvar la corrupta Ley Longueira. Estamos hablando de una demanda histórica de la pesca artesanal que ya se estaba tramitando en el Congreso, con debate democrático y participación”.

En el Senado, Iván Flores (DC) disparó que “este gobierno ya no solamente es el gobierno que crea emergencias nacionales, sino que además sorpresotas, porque acabamos de saber que la Subsecretaría de Pesca presentó ante el Consejo Nacional de Pesca la decisión de retirar el proyecto de ley que ya está votado en el Congreso en general y en donde están ya votados la mayoría de los artículos, logrando acuerdos bastante transversales”.

Las razones de La Moneda para retirar la Ley Longueira

La Subsecretaría de Pesca explicó la decisión del Ejecutivo, ya que la intención es “someterlo a un proceso de estudio y perfeccionamiento”, dejando en claro que no será desechado en su totalidad.

“Por ejemplo, en materias como la investigación pesquera y el enfoque ecosistémico, el contenido del proyecto actual podrá servir como punto de partida para una discusión más amplia, facilitando su tramitación y eventual implementación en plazos más acotados”, puntualizó.

El organismo precisó que en esta discusión “este proceso considerará diversas instancias de diálogo y participación, incluyendo comités de manejo, comités científicos, consejos zonales de pesca y el propio Consejo Nacional de Pesca, junto con la revisión de antecedentes técnicos disponibles”.