Andrea Balladares se convierte en la primera mujer en dirigir Renovación Nacional

“Vamos a ser colaboradores leales con el Gobierno. Pero esa lealtad también implica aportar desde nuestra experiencia para que las decisiones estén en la dirección correcta”, sostuvo.

La exsecretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, fue electa el sábado como la nueva timonel de la tienda y la primera mujer en alcanzar en sus 39 años de historia.

Las elecciones, que tuvieron una lista única que encabezaba Balladares, se llevaron a cabo entre las 09:00 y las 18:00 horas del sábado. Según cifras dadas a conocer por la tienda, hubo 120 mesas a lo largo de todo el país y en total, participaron cerca de 10 mil militantes.

El proceso, no obstante, no estuvo exento de tensiones. De hecho, tras diferencias con la directiva que en ese entonces era encabezada por Rodrigo Galilea y Balladares, uno de los expresidentes de la tienda, Mario Desbordes, salió de RN.

Con todo, Balladares asumió este liderazgo con un mensaje en el que se aludía a la unidad. “Lo de hoy es un triunfo colectivo, de todos los militantes a lo largo del país, que nos da un mandato claro: unir y proyectar a nuestro partido. Unir y proyectar a Renovación Nacional, para seguir siendo el partido más grande y con más votos del país“.

También, según recogió El Mercurio, hizo alusión al rol que cumplirán en el oficialismo. “Nosotros queremos que a Chile le vaya bien y, en ese sentido, vamos a ser colaboradores leales con el Gobierno. Pero esa lealtad también implica aportar desde nuestra experiencia para que las decisiones estén en la dirección correcta”, dijo.

“Creo que el Gobierno ha mostrado disposición a escuchar y espero que, en los próximos meses, podamos ver resultados de las medidas que se han tomado”, expresó.