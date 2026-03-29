Ministro Poduje revocará expropiación de Colonia Dignidad: “Cero ideología. Es puro criterio de prioridad social”

El secretario de Estado adelantó que recortarán el 3% del presupuesto que ordenó Hacienda, eliminando proyectos que “faraónicos” que “no son prioritarios” .

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (IND), anunció que el Gobierno desistirá de cuatro proyectos emblemáticos de la administración anterior con el fin de redistribuir fondos destinados a la reconstrucción en las regiones de Valparaíso, Biobío y La Araucanía, que han sido afectadas en los últimos años por incendios forestales.

En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado sostuvo que “las cuentas del ministerio son muy complejas, ya que trabaja con presupuestos de proyectos que tienen varios años. En este caso nos traspasaron una deuda que equivale a casi todo un presupuesto completo”.

Al ser consultado sobre cómo materializarán el recorte del 3% del presupuesto de cada ministerio que instruyó Hacienda respondió: “Justamente eliminando estos proyectos que de alguna forma no son prioritarios y otros que están en cartera que estamos revisando. Son iniciativas de inversión, algunos proyectos medio faraónicos. Y vamos a tener que reducir los costos de estudios, en convenios de universidades, reducir los costos de los convenios, los honorarios”.

Los proyectos a los que el gobierno pondrá fin

Uno de los proyectos es la ciclovía del proyecto Nueva Alameda-Providencia, cuya cancelación fue anunciada a mediados de esta semana y generó un duro cruce entre el ministro y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego (IND). “La ciclovía del gobernador Orrego, bueno, que la financie él, tiene recursos de sobra, pero nosotros no los tenemos”, emplazó nuevamente el ministro.

Además de la citada ciclovía son otros dos los proyectos sobre los que el gobierno echará pie atrás, dijo Poduje: la expropiación de Colonia Dignidad y del Club Hípico de Punta Arenas. Adicionalmente el Minvu buscará “recuperar parte de lo que se pagó por la expropiación de la Megatoma de San Antonio. Estos equivalen casi al 25% de todo el plan de reconstrucción del Biobío”.

“Son cuatro (proyectos) de muchos. Tenemos una instrucción del ministro Quiroz de hacer recortes”, adelantó Poduje.

Claudio Orrego.

Colonia Dignidad

Respecto de Colonia Dignidad, cuya expropiación fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública de 2024 para crear un sitio de memoria, aseveró: “Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan. Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos y, además, porque implica básicamente expropiar una localidad completa que ya tiene casas, viviendas, una zona urbana. Eso no se ha hecho nunca”.

“Tenemos una estimación que solamente la parte urbana son $47 mil millones de pesos. No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado. Puedo mejorar 60, 70 canchas que hoy están abandonadas, donde los niños no pueden jugar. Entonces, gobernar es priorizar. Y nosotros trabajamos en función de las prioridades sociales de nuestros vecinos. Si nos sobra plata, bueno, podremos hacer estas cosas. Y quizás otros ministerios tienen los recursos para seguir con ese proyecto“, detalló.

También descartó que este recorte respondiera a la línea ideológica de este gobierno: “No, nada, cero ideología. Es puro criterio de prioridad social”.