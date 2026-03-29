Manouchehri (PS) se suma a Cicardini y pide renuncia de ministro Quiroz

El diputado también sostuvo que “lo positivo sería no que Cicardini se adapte al Senado, sino que el Senado se adapte a la manera en que ella hace política”.

El diputado Daniel Manouchehri se sumó a la ofensiva que protagonizó su par del Partido Socialista, la senadora Daniela Cicardini, en contra del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND) por su rol en el alza de los combustibles, que comenzó a regir el jueves pasado.

En momentos en que el Senado discutía el proyecto de ley del gobierno para amortiguar el alza, Cicardini pidió la renuncia del ministro Quiroz. Sin embargo, a su turno, la presidenta y senadora del PS, Paulina Vodanovic, aclaró que esa petición no contaba con el respaldo de la bancada y erróneamente la llamó diputada, lo que fue interpretado como un llamado de atención.

Mediante sus redes sociales, no obstante, Cicardini no retrocedió en su postura: “Soy senadora. La senadora socialista con más respaldo ciudadano. Lo que dije, lo sostengo, y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario, el ministro Quiroz está encareciendo la vida en Chile y golpeando el bolsillo de miles de familias”.

El respaldo de Manouchehri

Esta jornada, su pareja, el diputado Manouchehri replicó la petición. “El ministro Quiroz debe renunciar. El bencinazo es una decisión política del gobierno de José Antonio Kast. Nunca en la historia de Chile se había visto que un ministro de Hacienda, con un solo decreto, le subiera el costo de la vida a millones de familias y al mismo tiempo le bajara el crecimiento económico al país. No lo decimos nosotros, lo dice el Banco Central”, explicó.

También en conversación con El Mercurio justificó los dichos de la senadora y criticó la postura que adoptó la timonel del PS. “La senadora Cicardini salió a defender a la gente que hace fila en las bencineras, enfrentando al ministro de Hacienda y en vez de respaldarla, la desautorizaron. Este episodio es un error de la presidenta y de algunos senadores de la bancada, porque cuando el tono importa más que la gente, se termina cuidando el sillón del ministro del bencinazo y no el bolsillo de los chilenos”, sostuvo.

“Lo positivo sería no que Cicardini se adapte al Senado, sino que el Senado se adapte a la manera en que ella hace política”, llamó.