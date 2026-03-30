“Un intento por negar la historia” y “no es prioritario”: las reacciones ante el ‘no’ de Poduje a expropiar Colonia Dignidad

El anuncio del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje (IND), de “reversar” la expropiación de Colonia Dignidad como una de las maneras de concretar el recorte del 3% en cada ministerio que ordenó Hacienda y por otras razones presupuestarias, desató recriminaciones en la oposición y muestras de apoyo en el oficialismo.

La bancada de diputados del Partido Socialista recordó el trasfondo histórico de Colonia Dignidad -hoy villa Baviera- ligado a violaciones a los derechos humanos en dictadura y a “graves crímenes una vez finalizada esta”. “No es la primera vez que el sector político que actualmente gobierna invisibiliza los crímenes que se cometieron en Colonia Dignidad, el país es testigo como en otras ocasiones intentaron desacreditar las denuncias en contra de Paul Schäfer y los graves hechos que ahí ocurrían”, añadieron.

También llamaron al Ejecutivo a “dialogar y no seguir actuando de forma provocativa imponiendo decisiones que afectan al país”.

FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Desde el Frente Amplio también instaron al gobierno a reconsiderar esta decisión y continuar con el proceso de expropiación. La jefa de bancada de esta colectividad, Lorena Fries, acusó también que “estamos viendo un intento por negar la historia y la memoria, y eso es especialmente grave cuando se trata de uno de los episodios más dolorosos del país. Tratar de borrar eso es volver a abrir heridas”.

La jefa de bancada del Partido Comunista, Lorena Pizarro y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos dijo a La Tercera: “No me extraña; borrar la brutal historia de la dictadura civil militar es uno de los objetivos, no me cabe duda, de este gobierno, además defensores del pinochetismo”.

Los respaldos

En el Partido de la Gente, en tanto, el diputado Juan Valenzuela aseveró que “esos no son temas prioritarios para hoy día para la clase media, para la clase media emergente. Nosotros creemos que no es una buena señal, porque además se suma con otras cosas, como el tema de los eventuales indultos, vamos a ver cómo se desarrolla ese tema, pero yo no le daría prioridad a eso, a mí me interesa cuál va a ser el segundo paquete de medidas para poder aliviar el bolsillo de las personas que hoy día están sufriendo y que no están mirando”.

El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, mostró su apoyo a la medida mediante X citando un hilo en el que el ministro Poduje enumeraba presuntas irregularidades en el proceso. “Si van a criticar la decisión sobre Colonia Dignidad antes lean este hilo del ministro”, dijo.

Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, reprochó en X: “Toda esa izquierda, que ahora lloriquea porque no se va a gastar plata del fisco en una expropiación innecesaria, votó en contra de que el SML pudiese identificar de oficio a los detenidos desaparecidos que están en su poder. Son unos hipócritas, malas personas y unos abusadores de la fe pública. Los DDHH solo les interesan en tanto puedan explotarlos política y financieramente en su propio beneficio. Que se ahoguen en sus lágrimas de cocodrilo no más“.

A su vez, la diputada Ximena Ossandón (RN) expresó: “Yo fui parte de la discusión y habían muchas personas que viven en Colonia Dignidad, que estaban muy molestos con esta decisión porque no se les había preguntado. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para revisarlo y tal vez decidir, en vez de expropiar todo, se expropia tal vez solo esa parte que era más simbólica, más significativa”.

“La oposición siempre ha sido muy partidaria de escuchar a la gente, de todo, que todo se pregunte y al menos yo puedo asegurar que hay una parte importante de Colonia Dignidad de personas que viven ahí, que hoy día no están de acuerdo con que se les expropia”, zanjó.