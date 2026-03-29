Ministerio de Medio Ambiente reingresa a Contraloría decreto que establecía un plan para descontaminar el Lago Villarrica

“El retiro y posterior reingreso del decreto respondió a la necesidad de introducir ajustes formales y precisiones”, explicaron.

El Ministerio del Medio Ambiente anunció este domingo que uno de los 43 decretos ambientales que habían sido retirados por el Gobierno de la Contraloría General de la República fue reingresado. Se trata del decreto que establecía un Plan de Descontaminación del Lago Villarrica.

Fue el 17 de marzo, a menos de una semana de su instalación en La Moneda, que el Ejecutivo retiró estos decretos que estaban en trámite de toma de razón. Entre ellos, se encontraba, además del ya citado, dos que declaraban como monumento natural el pingüino Humboldt y la ranita de Darwin. Este último, de hecho, ya reingresó al ente fiscalizador.

En su explicación ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la ministra de esa cartera, Francisca Toledo, defendió que esta decisión se tomó para revisar que estos documentos estén debidamente fundados y sin fallas que terminen retrasando su implementación.

Decreto vuelve a Contraloría

Esta jornada, en tanto, mediante un comunicado el ministerio informó que reingresaron el decreto relativo al Lago Villarrica tras “realizar una revisión orientada a mejorar la claridad del texto, su coherencia jurídica y su correcta implementación”.

“El retiro y posterior reingreso del decreto respondió a la necesidad de introducir ajustes formales y precisiones”, explicaron.

La ministra Toledo, a su vez, aclaró que los ajustes se hicieron al decreto sin “modificar su estándar ambiental ni las exigencias establecidas”.

“Como Ministerio estamos comprometidos con contar con instrumentos ambientales sólidos, claros y jurídicamente consistentes, que permitan avanzar de manera efectiva en la protección de ecosistemas relevantes y en la mejora de la calidad ambiental para las comunidades”, precisó.