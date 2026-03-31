Senador Macaya expresa molestia por recortes en Salud y Defensa: “En qué momento se metió al mismo saco estas áreas”

El senador UDI indicó que existe confusión sobre las carteras que se verán afectadas por el recorte presupuestario ordenado por Quiroz.

El senador Javier Macaya (UDI) también se sumó a la ola de críticas transversal ante el anuncio del Gobierno de José Antonio Kast de aplicar un recorte presupuestario del 3% a todas las carteras del Gabinete.

Al respecto, el parlamentario gremialista ya había dejado ver su postura contraria a esta medida en el Ministerio de Seguridad Pública, donde finalmente se dio un paso atrás, y las carteras de Defensa y Salud.

“¿En qué momento se metió al mismo saco estas áreas que son tan sensibles, y que siempre el propio presidente José Antonio Kast dijo que no iban a estar incluidas?“, indicó Macaya a radio Pauta.

El senador de la UDI recordó que, cuando se anunció el recorte, se dejó en claro que “en Seguridad, en Defensa y en Salud la situación iba a ser distinta“.

En la misma línea, Javier Macaya apuntó que “son áreas muy sensibles respecto del funcionamiento del Estado. La necesidad que tenemos de sacar adelante el tema de las listas de espera en salud, y obviamente la situación de seguridad, que yo creo que es una de las principales razones por las cuales este Gobierno fue elegido, así que yo me perdí“.

“Más allá del anuncio de decir que en términos generales se tiene que reducir un 3% cada entidad de repartición pública, yo no sé en qué momento esto incluyó estas tres áreas“, agregó.

El senador Macaya acusó que “no solamente estoy hablando de Seguridad, estoy hablando también de Defensa y estoy hablando de Salud (…) esto yo lo escuché de boca del presidente de la República, que es la voz oficial, la voz más importante”.

“Esa es la voz oficial, eso es lo que se ha transmitido. Yo no sé en qué momento la percepción… Podríamos ver en qué comunicado público se dice que Seguridad y Defensa y Salud también están incluidos”, puntualizó el parlamentario.