Las preguntas que deja la remoción de la subdirectora de Inteligencia de la PDI (y el rol de Steinert)

Pese a que trascendió que Steinert había pedido la salida de Peña, ella trasladó la responsabilidad a la PDI.

El domingo por la noche, la Policía de Investigaciones informó mediante un escueto comunicado la salida de la prefecta general Consuelo Peña de su cargo como subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria.

En esa fecha y desde diciembre de 2025, Peña fungía como la número tres en el escalafón de la policía civil. La institución, de todas maneras, se limitó a informar que había pasado a retiro, a agradecer sus servicios, y a dejar consignado quien asumiría su lugar. Su salida, no obstante, se trasladó rápidamente al plano político pues el senador Iván Flores (DC), de inmediato apuntó a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert (IND) como la responsable.

“Parece que (Steinert) todavía actúa como fiscal y no como ministra, no le gustó que le cambiaran algunas piezas”, deslizó Flores aludiendo al pasado de la ministra como persecutora en Tarapacá y dando luces de la polémica que se desataría al día siguiente.

El oficio y la petición de renuncia de Steinert

El lunes, Biobío Chile reveló que dos días después de que el nuevo gobierno llegara a La Moneda, la ministra Steinert solicitó al director de la PDI, Eduardo Cerna, mediante un oficio reservado que le entregara una serie de antecedentes entre ellos, los fundamentos del traslado de funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Tarapacá.

Justamente, esta brigada especializada había actuado bajo su mando en una investigación contra el “clan Chen”, cuando era fiscal regional de Tarapacá. Cuatro integrantes del equipo, uno de ellos cercano a Steinert, fueron reubicados por disposición de la PDI en medio de la investigación, que ya era catalogada como compleja. Por ende, según el citado medio, la salida de Peña fue leída al interior de la institución como una especie de pasada de cuenta de la ministra entrante.

Adicionalmente, según Biobío, Steinert también intentó averiguar sobre la denuncia que estampó Peña luego de que hallara drogas en el domicilio que compartía con su hijo, quien finalmente quedó en calidad de testigo.

La Tercera reveló que fue Steinert quien pidió el viernes 20 de marzo al director de la PDI que removiera a la número tres de la institución, sin avisar a La Moneda. La solicitud terminó concretándose el domingo, pues el sábado la prefecta Peña estaba dirigiendo una operación en Arica.

El director de la PDI Eduardo Cerna

¿Quién dio la orden?

Pese a que trascendió a que fue Steinert que pidió la salida, la propia ministra sostuvo en su exposición en la Comisión de Seguridad de la Cámara el lunes por la tarde que “es una decisión de la Policía de Investigaciones que llamó a retiro. Ella llevaba más de 30 años de servicio. Eso es lo que puedo decir”.

De momento, desde la PDI no han entregado un pronunciamiento oficial al respecto salvo el comunicado en que se informó la salida. Cerna fue citado a entregar su versión a la próxima sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara.

También se desconoce qué tan al tanto estuvo el presidente José Antonio Kast de la decisión. Al menos, este punto no ha sido abordado públicamente por las autoridades.

¿Por qué se removió a Peña?

Teniendo en cuenta que el alto mando de la PDI se oficializó en diciembre pasado y que en él a Peña se le posicionó en le tercer puesto de la jerarquía institucional, tampoco ha quedado claro por qué se pidió la renuncia o se le llamó a retiro, como dijo Steinert.

Parlamentarios también han sacado a relucir la trayectoria de la exprefecta. A juicio del senador Iván Flores, Peña cuenta “con una carrera intachable, impecable y con el reconocimiento varias veces de todo el país”.

El diputado Jaime Araya (IND-PPD), quien citó a Cerna a la Comisión de Seguridad, resaltó que es “una persona de larga trayectoria, intachable, que ha sido bien catalogada por todo el mundo“.

¿Actuó Steinert dentro de sus facultades?

Flores, uno de los más críticos con Steinert y su primera polémica, dijo a El Mostrador que la ministra había “faltado a la norma”. “Nos costó mucho crear el Ministerio de Seguridad y fuimos muy precisos, a raíz del caso Monsalve, de las atribuciones que tenían que tener los ministros de seguridad y sus subsecretarios, de tal manera que la relación con investigaciones reservadas, temas relacionados con inteligencia, cualquiera sea, o cuestiones que sean extremadamente delicadas, investigaciones secretas, no podrían pedirse informaciones mientras están en curso“, apuntó.

Durante su exposición en la Comisión de Seguridad, Steinert defendió el requerimiento que le hizo a Cerna a 48 horas de asumir su cargo.

“Entiendo que actué dentro de mis competencias sin vulnerar la Constitución, su artículo 5, 6 y 7. Yo jamás pedí antecedentes propios de la investigación, solamente los fundamentos del cambio de todo un equipo investigativo. Y esas posibilidades me las da el artículo 3 de la ley que crea el Ministerio de Seguridad, no solamente el artículo 3, sino el artículo 4, letra D. Y además el artículo 5″, afirmó.

“Si yo no tuviera la posibilidad de pedir a policías y a Carabineros determinados antecedentes, entiendo que el Ministerio de Seguridad entonces serviría poco. Eso es lo que entiendo yo”, argumentó.