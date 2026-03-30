Gobierno de Kast retira decreto y posterga aplicación de la Ley de Adopción

La ley impulsada por Gabriel Boric tenía como objetivo agilizar y simplificar procesos que actualmente pueden tardar más de seis años.

Este lunes se conoció que el Gobierno de José Antonio Kast instruyó el retiro desde Contraloría del decreto que permite la entrada en vigor de la nueva Ley de Adopción.

En concreto, se solicitó retirar el Decreto Supremo N° 2 de 2026 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Subsecretaría de la Niñez), por lo que la Ley 21.760 de adopciones no podría aplicarse.

El documento enviado a la contralora Dorothy Pérez solicita la suspensión del decreto mencionado, que aprueba el reglamento para ejecutar la norma, “a fin de proceder a su actualización”.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf señaló que “en nada estamos retrocediendo. Por el contrario, estamos trabajando seriamente para que el país avance”.

Gobierno de Kast retira decreto y posterga la aplicación de la Ley de Adopción

La ley impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric tenía como objetivo agilizar y simplificar procesos que actualmente pueden tardar más de seis años, incorporando además una evaluación formativa para quienes deseen adoptar.

Con la determinación del Gobierno de Kast, la Ley de Adopción queda “en pausa” y no puede aplicarse.

Según denunció la Fundación Iguales, “la nueva Ley de Adopción simplificaba los procesos para darles mayor rapidez. Además, se enfocaba en el bienestar de niños, niñas y adolescentes, dejando de discriminar a los distintos tipos de familia”.

Junto a ello agregaron que “el costo de la demora lo pagan los más vulnerables: niñas, niños y adolescentes que continúan institucionalizados. Exigimos su revisión rápida y celeridad en el proceso para que la ley entre en vigencia”.