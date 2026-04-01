VIDEO – El día en que Sebastián Piñera revirtió despido de Álex Figueroa del ISP por cáncer que padecía

En medio de la polémica instalada por el despido de la directora del SernamEG, Karla Rubilar recordó un episodio similar ocurrido en el segundo gobierno del fallecido ex presidente.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Karla Rubilar estuvo en Radio La Clave para abordar el comentado despido de Priscilla Carrasco, oportunidad en la que recordó un episodio similar ocurrido en el segundo gobierno de Sebastián Piñera con Álex Figueroa, el entonces director del Instituto de Salud Pública (ISP).

Al respecto, sobre lo ocurrido con la directora del SernamEG, la ex ministra indicó que “yo entiendo el fondo, entendiendo incluso las razones del gobierno y de tener otra persona que pueda tener esta confianza, como ha planteado el presidente Kast, lo cierto es que quizás yo vengo de otra escuela, de otra formación“.

En ese sentido, Rubilar recordó que el presidente Sebastián Piñera “le pidió, efectivamente, a través del ministro en su momento, el cargo a Álex Figueroa que era director del ISP en ese momento“.

“La evaluación, probablemente, de la gestión del ISP no era la mejor en ese momento y se le pide el cargo, porque existe la atribución. No obstante, el director en ese momento estaba cursando un cáncer, incluso creo que estaba hospitalizado“, contó.

Cuando Piñera tomó conocimiento del delicado estado de salud que atravesaba Álex Figueroa, “se revirtió la decisión. Porque no es lo mismo evaluar a una persona que está enfrentando una situación como esta, que evaluar a una persona cualquiera en sus competencias o atribuciones de la gestión que había tenido”.