“Podría caer en un golpe blando”: la advertencia de Pamela Jiles al recién asumido gobierno

La legisladora criticó también el manejo económico del Ejecutivo en el marco del alza de los combustibles, además de su conducción política e institucional.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, cuestionó el uso de herramientas administrativas por parte del Gobierno del presidente José Antonio Kast, su “tendencia a actuar por decreto” y alertó de un posible “golpe blando”.

La legisladora criticó también el manejo económico del Ejecutivo en el marco del alza de los combustibles, además de su conducción política e institucional.

Respecto del tema económico, apuntó que “lo que hacen es terraplanismo económico, implantan una política de shock. ¿Y por qué digo terraplanismo? Porque está absolutamente superada por la realidad política en todo el mundo“.

Jiles alertó de un posible “golpe blando” a Kast

En la entrevista que le concedió a CNN Chile, la parlamentaria además se refirió a la frase “Estado en quiebra” y planteó que “el autor inicial es el ministro Quiroz, cuando dice que las arcas fiscales estaban vacías”.

“Tengo la impresión y la información de que esto fue decidido en los niveles de gobierno y Quiroz participó en la decisión de decir que el país estaba en quiebra”, añadió.

En la ocasión, Pamela Jiles dijo que si bien a su juicio el Gobierno del presidente José Antonio Kast “no se ha salido de la institucionalidad estricta”, estimaba que “si esto se convierte en un comportamiento patronímico, podría caer en un golpe blando“.

“Creo que hay una falta de respeto a la soberanía popular y a la democracia“, complementó la diputada del PDG.

Dijo también que al Ejecutivo “le falta orden, que fue justamente lo que ofrecieron. ¿En dónde está el orden portaliano? Tienen un ministro del Interior que no asume su rol, porque está dedicado a pirquinear votos. No tiene otra habilidad política”.

“Tienen un problema de desorden horrendo. Les llora un 10. En este equipo están todos peleados con todos, (…) en el segundo piso están todos peleados, los ministros están todos peleados, hay una guerra de egos descomunal, y ¿quién paga la cuenta? La clase media”, apuntó a continuación.

Sostuvo a la vez que “Echo de menos la austeridad que era esperable y no la veo por ninguna parte. No hay elementos de austeridad; el único símbolo es Pía Adriasola sirviendo una bandeja, que me pregunto por qué no fue el presidente”.

“Este gobierno no está cumpliendo con el compromiso de la austeridad y la principal medida que podrían presentar respecto a eso es la disminución del 3% en los ministerios”, concluyó.