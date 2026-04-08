El complejo escenario que le espera a la ley miscelánea del Gobierno en la Cámara de Diputados

El ingreso del Plan Nacional de Reconstrucción del Gobierno experimentó un retraso en su ingreso a la Cámara de Diputados. Originalmente el proyecto iba iniciar su tramitación el martes pasado, pero el Ejecutivo optó por postergar su ingreso y poner en marcha la discusión de iniciativas para hacer frente a la violencia escolar, como el que permite revisar las mochilas de los alumnos.

Quienes habrían estado detrás de la decisión de postergar la llamada ley miscelánea -que contiene indicaciones de índole tributaria así como de seguridad, reconstrucción y recortes a la gratuidad universitaria- serían los ministros del Interior y Segpres, Claudio Alvarado (UDI) y José García Ruminot (RN), según consignó La Tercera, a contrapelo de las intenciones del titular de Hacienda Jorge Quiroz (IND).

La postergación respondería, según transmitió Alvarado el lunes en su calidad de vicepresidente al comité político, a fortalecer el trabajo prelegislativo con las bancada de manera de evitar descuelgues en el oficialismo.

El carácter misceláneo

La iniciativa, que contiene más de 40 medidas de distinta índole, ha causado reparos en la derecha. El Partido Nacional Libertario, que se ha autodenominado como una “oposición amigable”, no está a favor de que medidas de carácter económico y de seguridad estén contenidas en un solo proyecto.

“Lo económico y regulatorio en una parte, lo de seguridad en otra. ¿Y esto por qué? Porque las leyes misceláneas, damas y caballeros, violentan principios que están establecidos en la Constitución y este es un partido que ha defendido la Constitución siempre y en todo lugar”, dijo el timonel del PNL, Johannes Kaiser.

La presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, adhirió a la idea de que algunas medidas se discutan de manera separada. “Creemos que hay materias que pueden avanzar de manera conjunta en una ley miscelánea, especialmente aquellas que requieren urgencia, pero también es importante revisar en detalle cada medida para asegurar que sean efectivas y, si es necesario, permitir que algunas se discutan por separado“, indicó en conversación con EL DÍNAMO.

“Lo importante es que esta ley no se quede solo en anuncios, sino que realmente impacte en la vida de las personas, generando más empleo, dinamizando la economía local y apoyando a quienes hoy más lo necesitan en Ñuble”, añadió la representante de esa región.

La diputada Sara Concha

Proyecto de reactivación económica

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, si bien reafirmó su compromiso con el proyecto, reconoció que era necesario “darse el tiempo para reflexionar bien los contenidos, socializarlo con los distintos sectores, incluyendo aquellos sectores de oposición”.

Sobre las propuestas de RN para el proyecto, detalló que “medidas relativas a las pymes son muy importantes, por ejemplo pensar en descuentos para aquellas familias que tienen a cargo personas enfermas o eventualmente descuentos por cargas tributarias”.

Incluso rebautizó el proyecto como “de desarrollo social y económico”. Lo mismo hizo el lunes el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, en conversación con T13 Radio. “Le he sugerido al Gobierno que no le llamen proyecto de reconstrucción porque puede ser confuso. La gente puede imaginarse que estamos hablando de los incendios. Una de las cosas que la gente votó es el tema de la reactivación económica, porque es una de las tres promesas grandes del presidente Kast. Yo le llamaría proyecto de reactivación económica para mantenernos dentro del relato”.

De todas maneras, Ramírez adhirió a la iniciativa señalando que “si este proyecto se aprueba la economía de Chile va a volver a volar y vamos a volver a ser ese país que crecía y por lo tanto generaba empleo”.

Presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

El rol del PDG y la DC

Desde el Partido de la Gente, cuya bancada suma 13 diputados, dijeron a este medio que la iniciativa debería sumar otras medidas que consideran prioritarias.

“Nosotros hemos levantado que una de las cosas más deseables, si se quiere reactivar la economía, es que se vuelva a reactivar el FUT (Fondo de Utilidades Tributables), que es lo que busca que las empresas reinviertan sus utilidades, pero en este caso en activo fijo (…) Es mejor que lo que ya están planteando de la rebaja corporativa“, acotó el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela.

“Lo segundo tiene que ver con respecto de la eliminación del IVA de la vivienda por un año. Creemos que es mejor la devolución que la eliminación, dado que al devolverse en un 14% se podría sumar a un pie institucionalizado que ya existe, que es de un 20% (…) Y por supuesto que nos faltan las medidas de compensación, que eso creo que podría ir en la línea de eliminar el IVA de los medicamentos, de los pañales del adulto mayor y de los niños, y por qué no pensar en una rebaja de la canasta básica”, sugirió.

Otra de las bancadas que está en la mira del Ejecutivo es la Democracia Cristiana. De hecho, el ministro García junto a la subsecretaria de la cartera, Constanza Castillo (RN), sostuvo una reunión con la bancada, que incluye a legisladores independientes como Jaime Mulet y René Alinco. En la cita, la primera con una bancada de oposición según transmiten en la DC, los legisladores solicitaron ser considerados en el trabajo prelegislativo.

Los reparos en la oposición

En el bloque opositor han sido críticos tanto como con el carácter misceláneo del proyecto como con varias de sus medidas tributarias. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, planteó en diálogo con radio Duna que el Gobierno no ha socializado la iniciativa con su sector.

“No es que nos queramos oponer a todo, pero la verdad es que si no tenemos conocimiento y entendemos que producto de estas leyes puede haber afectación de los derechos de las personas, puede haber menos ingresos fiscales para el país, y por lo tanto, al haber menos recaudación también menos protección social, evidentemente no vamos a estar de acuerdo con aquello, no vamos a ser cómplices de empobrecer a la ciudadanía”, añadió.

El diputado Boris Barrera (PC) acusó que el Ejecutivo, con este mega proyecto, “intenta pasar de contrabando una reforma tributaria estructural”. “El Gobierno está intentando pasar gato por liebre a la ciudadanía de nuestro país. Es un proyecto que incorpora en una sola medida legislativa más de 40 iniciativas en temáticas absolutamente distintas. Reconstrucción, seguridad, permisología y un sinfín de otras materias, incluso tributarias”, añadió, por su lado el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.