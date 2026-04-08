Ministra Steinert rechaza “complot” o “historia amorosa” en salida de ex jefa PDI

La ministra de Seguridad llegó hasta el Senado para entregar su versión sobre la salida de Consuelo Peña.

AGENCIA UNO

Trinidad Steinert, ministra de Seguridad Pública, llegó hasta la Comisión de Seguridad del Senado para reiterar su postura respecto a la polémica salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.

Esto, luego que se consultara si “¿Usted en algún momento, ministra, solicitó, recomendó, sugirió o promovió la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI?”.

Ante esto, Trinidad Cerna dejó en claro que “esta decisión, reitero y como lo señaló el señor (Eduardo) Cerna, fue institucional. Alguna injerencia mía, no. Y quiero expresar en este momento la incomodidad que me ha generado el sentir que hay ciertas expresiones incluso vejatorias por parte de la comunidad y de distintos actores”.

En esta línea, la ministra de Seguridad recalcó que “yo soy una madre, además, y es complejo recibir estas expresiones con intentos de crear una historia paralela que no ha sido. Y además de esa historia paralela desde el punto de vista, digámoslo, amoroso, que nunca ha sido así. Pero también como eso no prendió, por así decirlo, después se intenta hacer entender a la comunidad que hay un complot”.

Junto con ello, Steinert hizo un llamado a “cerrar el tema”, apelando a su trayectoria: “Tengo una trayectoria desde el año 2005 como fiscal; ahora estoy enfrentando esta crisis de seguridad, pero con el mayor honor, y quiero que efectivamente podamos realizar este trabajo con todas las instituciones que corresponden, que seamos un aporte en la construcción de un país más seguro. Y eso es lo que me interesa y lo que me llama a servir al país y estar hoy acá”.