Contraloría ordena informe “urgente” a Trinidad Steinert y Eduardo Cerna por salida de ex jefa PDI

Esto, en medio de la polémica respecto a si Steinert se excedió en sus atribuciones como titular de Seguridad Pública.

AGENCIA UNO

La Contraloría General de la República también se sumó a la controversia que enfrenta al Ministerio de Seguridad y la Policía de Investigaciones, al solicitar un informe “urgente” a la ministra Trinidad Steinert y a Eduardo Cerna respecto al oficio que terminó con la salida de Consuelo Peña como jefa de Inteligencia de la PDI.

Esto, en medio de la polémica respecto a si Steinert se excedió en sus atribuciones como titular de Seguridad al enviar un oficio a horas de asumir en el Gabinete para pedir información reservada sobre una investigación policial en curso.

El documento, enviado al director general de la PDI el pasado 13 de marzo, solicita detalles sobre los funcionarios a cargo de las indagatorias al Clan Chen, en la Región de Tarapacá, como destinaciones y los motivos para ello, entre otros antecedentes.

Este requerimiento fue respondido por Consuelo Peña y tras esto, luego de cita entre Trinidad Steinert y el jefe de la PDI, fue pasada a retiro, a pesar de haber sido ratificada en el Alto Mando 2026 y estar en medio de un operativo al momento de ser informada de su salida de la institución.