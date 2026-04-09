“Pelea sola”: las críticas a Sedini por apuntar sin mayores detalles a sectores que “justifican” violencia

La vocera de Gobierno no quiso identificar a quienes se refería cuando fue requerida por la prensa en La Moneda.

AGENCIA UNO

Mara Sedini, vocera de Gobierno, está nuevamente en el centro de la polémica, tras entregar su postura respecto a la agresión sufrida por su par de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile (UACh).

Esto, luego que apuntara contra sectores políticos que “justifican” este tipo de episodios de violencia pero sin entregar mayores detalles sobre a quienes se refería.

En entrevista con Tele13 Radio, la vocera aseveró que es “evidente quiénes son los que hacen llamados al levantamiento, hacen llamados a las revoluciones, han estado de acuerdo con manifestaciones violentas, barricadas, tomas de colegio, agrupaciones”.

“Cuando tú justificas que te puedes tomar un colegio y romper la infraestructura, romper los baños, romper los escritorios, y después exigir que el gobierno se haga cargo, cuando tú justificas que los estudiantes se pueden manifestar, incluso terminando con acciones violentas, eso no puede ser”, argumentó.

Luego, durante una vocería en La Moneda, Mara Sedini fue consultada sobre a qué sector o a quiénes se refería específicamente, pero no quiso aportar mayores detalles, limitándose a expresar que “todos sabemos que hay sectores en el mundo político que están de acuerdo con las manifestaciones violentas, las apoyan, han sido parte de los distintos levantamientos sociales violentos en nuestro país en los últimos años. Eso no es ninguna sorpresa”.

Oposición sale a cuestionar a Mara Sedini

Las palabras de la vocera Mara Sedini encontraron respuesta en la oposición, donde apuntaron contra la secretaria de Estado por buscar la “confrontación” y la “polarización”.

El diputado Luis Cuello (PC) declaró que “no se ve bien que el Gobierno pelee solo, que pelee contra un fantasma. Aquí ha existido una condena transversal a la agresión contra la ministra”.

Una visión similar expresó su par del Frente Amplio, Jorge Brito, quien cuestionó que la titular de la Segegob “cada día que da una vocería al país, enfrenta más polarización, auspicia más confrontación, cuando en realidad los gobiernos debieran unirnos como chilenos. Ya no son representantes de su barra brava, son gobernantes de todos”.