Mara Sedini y las críticas a su gestión tras un mes de Gobierno: “Decir la verdad muchas veces no es popular”

Mara Sedini salió al paso de los cuestionamientos a su labor como titular de la Segegob, que la tiene como una de las ministras peor evaluadas por la ciudadanía, según diversos sondeos.

AGENCIA UNO

Mara Sedini se refirió a la gestión desarrollada por el Gobierno de José Antonio Kast a un mes de asumir la Presidencia y especialmente a las críticas recibidas a su rol como ministra vocera.

Sedini, quien se encuentra en la Región del Ñuble, declaró que “hoy, que casi estamos cumpliendo un mes de gobierno, es muy importante para nosotros poder relevar las acciones que hemos realizado”.

“Ha sido un mes intenso, donde hemos puesto como prioridad la distintas urgencias de los chilenos; un compromiso que hemos tenido desde hace muchos meses. Un diagnóstico complejo, con emergencias, que afectan a todo nuestro país, pero que hemos tenido la urgencia, el coraje y el carácter de atacarlas de manera concreta y con medidas que todos los chilenos puedan ver y observar, en plazos y objetivos que sean claros, de cara a la ciudadanía”, aseguró la vocera de Gobierno.

En esta línea, Mara Sedini salió al paso de los cuestionamientos a su labor como titular de la Segegob, que la tiene como una de las ministras peor evaluadas por la ciudadanía, según diversos sondeos.

“En una democracia las personas tienen derecho a tener su opinión. Muchas veces frente a algunas crisis los ministros tenemos que salir a poner la cara, a decir la verdad, y eso muchas veces no es tan popular”, respondió la ex panelista de Sin Filtros.

Sedini complementó que “llevamos un mes, y hemos implementado muchas medidas, y vamos a seguir avanzando. Tenemos grandes proyectos a la vista que no solo implican sacar a nuestro país adelante, sino también apuntar a la descentralización y a que cada una de las regiones vibre y brille con la independencia y autonomía que tienen. Seguimos trabajando y con foco regional también”

Consultada por sus ausencias al Congreso, a pesar de haber sido citada a diversas comisiones, Mara Sedini aseveró que “críticas de una o dos personas de oposición es la normalidad. Estas son invitaciones, yo avisé con tiempo de que tenía topes de agenda. Lo importante es que está toda la disposición de asistir y la próxima semana me verán en el Congreso con mi subsecretario”.