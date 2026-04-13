No sería por ley: la fórmula del presidente Kast para reducir su sueldo

En La Moneda habrían descartado materializar la reducción vía legal, ya que implica modificar normas constitucionales y afectaría a futuros mandatarios.

El presidente José Antonio Kast estaría avanzando en su compromiso de reducir su sueldo, lo cual se llevaría cabo por medio de la donación de una parte de su remuneración a una institución benéfica.

De acuerdo a Radio Biobío, desde Presidencia confirmaron la fórmula para concretar la medida que anunció previamente, la cual tiene el objetivo de dar una señal de austeridad.

Durante las últimas semanas, se habría evaluado la posibilidad de materializar la reducción de la dieta presidencial de una manera legal. No obstante, esta iniciativa se habría desechado, ya que implicaría cambiar normas constitucionales, lo cual afectaría a futuros jefes de Estado.

Considerando lo anterior, desde La Moneda habrían optado por otra opción, la cual tiene que ver con mantener el sueldo establecido por ley y donar una parte de él a fines solidarios.

De momento, se desconoce cuánto dinero donará el mandatario y cuál será la organización benéfica que recibirá los recursos.

Por ello, se espera que en los próximos días el presidente Kast anuncie oficialmente la fórmula que utilizará para bajar su sueldo y cuál será la institución que se verá beneficiada.