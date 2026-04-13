“Fue financiado por el presidente”: la versión del Gobierno sobre la cita de Kast con excompañeros y los reparos del oficialismo

La ministra Mara Sedini se refirió al requerimiento ante Contraloría y evitó responder si los garzones y cocineros que atendieron el evento fueron financiados directamente por el mandatario.

Una gran polémica se ha desatado luego de que el presidente José Antonio Kast compartiera un almuerzo en La Moneda con sus excompañeros de Derecho de la UC, lo cual ha sembrado dudas respecto al financiamiento de esta actividad.

Fueron cerca de 70 los invitados que llegaron al Palacio el pasado viernes, donde compartieron una comida que incluyó un tártaro tomates, plateada al jugo con puré rústico picante y tomatitos confitados. Para los vegetarianos la opción era lasagna de berenjena junto con pavlova de frutos rojos.

El evento, del cual se conocen algunas fotografías publicadas en redes sociales, fue motivo de una nueva denuncia ante Contraloría por parte del diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini (PS). Esto, con la finalidad de que se investigue un posible uso de recursos públicos.

Bajo este contexto, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, evitó entregar mayores sobre el fondo de la denuncia. “Como Gobierno vamos a respetar a todas las instituciones, vamos a responder en tiempo y forma lo que se nos requiera. Vamos a usar los canales institucionales para responder“, sostuvo.

Posteriormente, desde el Congreso Nacional la titular de la Segegob expresó: “Les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios propios”.

En este marco, se le consultó por los garzones que atendieron el evento. No obstante, no contestó si estos fueron financiados o no directamente por el mandatario y reiteró que lo relativo a esa reunión se responderá institucionalmente.

Los reparos del oficialismo por reunión de Kast y sus excompañeros en La Moneda

Dentro de los partidos de Gobierno también surgen dudas sobre este encuentro. La diputada de RN, Ximena Ossandón, manifestó que “no sabemos quién pagó esa cena, y eso es lo que se pregunta, y el Gobierno ha dicho que va a contestarle a la Contraloría. Efectivamente, hay un uso, y nadie puede negar, de un lugar que es público, y yo creo que por ahí va a ir más el problema”.

A lo que añadió: “Dado que el discurso es de austeridad, tenemos que ser tremendamente responsables justamente en estas imágenes que van en el camino contrario”.

A raíz del requerimiento en Contraloría, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, llamó al Ejecutivo a desarrollar un instructivo de las actividades de Kast en La Moneda.

“Yo creo que aquí tiene que haber una línea clara respecto a las actividades del presidente, actividades personales y actividades en cuanto al Presidente de la República. No hay que olvidar que el presidente vive en La Moneda. Y por lo tanto, si vienen a verlo sus hijos y vinieran a comer con él, hay que tener claro qué salón van a ocupar y cuáles son las reglas para que no se utilicen fondos públicos”, aseveró.

“Lo que aquí tiene que haber es un instructivo, algún tipo de normativa interna que sea publicada, y que los deje a todos tranquilos respecto de cómo se van a tratar estos”, sentenció.