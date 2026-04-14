A un mes de su salida de La Moneda: Camila Vallejo activa despliegue político e internacional

A su reciente participación en el comité central del PC, se sumarán asistencias a foros internacionales en España y Uruguay.

Tras semanas de silencio mediático, la exministra vocera de Gobierno Camila Vallejo (PC) dio inicio a su despliegue político con su participación en el comité central del Partido Comunista y su futura asistencia a foros internacionales.

El sábado en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz -el centro de estudios ligado al PC- varias figuras emblemáticas del partido se reencontraron, entre ellas exministros como Jaime Gajardo, Nicolás Cataldo, la propia Vallejo y la excandidata presidencial Jeannette Jara.

Según trascendió, uno de los temas que se abordó en este espacio, que se ha caracterizado por su hermetismo, involucró a los exministros y al exalcalde de Recoleta Daniel Jadue. En enero, Vallejo, Cataldo y Gajardo acusaron “falta de fraternidad” de parte de Jadue, luego de que éste señalara indirectamente a los entonces ministros formaban parte de la supuesta persecución política de la que acusa ser víctima.

El episodio, según recoge The Clinic, se limitó a un intercambio entre Gajardo y Jadue, en el que no habría participado la exportavoz del Ejecutivo.

Agenda internacional

Vallejo será una de las figuras de la izquierda chilena que participará de la Movilización Progresista Global que tendrá lugar en Barcelona, España, esta semana. A esta cumbre progresista, que tiene como anfitrión al presidente español Pedro Sánchez, asistirá también el expresidente Gabriel Boric, el exministro Giorgio Jackson, la presidenta del Partido Socialista Paulina Vodanovic y la exsenadora de esa tienda, Isabel Allende.

En el caso de Vallejo, será una de las expositoras del panel “Democracia digital e inteligencia artificial: plataformas, poder y desinformación”, según consignó La Tercera.

Adicionalmente, de acuerdo con The Clinic, sostendrá reuniones bilaterales con figuras internacionales y otras de carácter más privado. Su agenda internacional no se ceñirá únicamente a esta instancia en España, sino que también a Uruguay, donde en mayo participará en un panel sobre desinformación, uno de los sellos que buscó plasmar al mando de la Segegob con campañas como “Aguanta, chequea y comparte”.