“Figurines”, “chimuchina” y “ordinariez”: referentes de la ex Concertación critican a Cicardini y Manouchehri por denunciar el almuerzo de Kast

“¿Acaso en Cerro Castillo los presidentes no invitan también a sus amigos y/o familiares?”, preguntó el senador socialista Fidel Espinoza.

FACEBOOK.

Diversas figuras de la ex Concertación, entre ellos un par del propio Partido Socialista, cuestionaron con dureza la decisión de los parlamentarios Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri de denunciar ante la Contraloría el almuerzo en La Moneda al que el presidente José Antonio Kast invitó a sus ex compañeros de la universidad.

En esa línea, el senador Fidel Espinoza no dudó en calificar a sus correligionarios de “figurines”, mientras que el ex legislador de la misma colectividad, José Antonio Viera-Gallo, tildó el hecho de “chimuchina”.

A través de su cuenta en X, Espinoza planteó que “estamos desbordados con la delincuencia, la bencina por las nubes, los alimentos inalcanzables para miles de chilenos (as) y algunos figurines preocupados de un almuerzo“.

“¿Acaso en Cerro Castillo los presidentes no invitan también a sus amigos y/o familiares?“, preguntó a continuación el legislador.

Por su parte, el ex embajador en Argentina planteó que lo ocurrido “son anécdotas que no hablan bien de la política. Son chimuchina, cosas que no tienen importancia para el destino del país“.

“Ahora bien, si el presidente tanto insiste en la austeridad, tal vez debería tener más cuidado en hacer cosas que cualquier presidente haría, que es invitar gente a La Moneda. Eso es normal“, complementó en la entrevista que le concedió a T13.

Más ex Concertación que cuestionaron a Cicardini y Manouchehri

Los cuestionamientos a la decisión de Cicardini y Manouchehri también provinieron de otras ex figuras de la desaparecida Concertación, como el ex ministro del Interior del ex presidente Ricardo Lagos, Francisco Vidal (PPD), y la ex primera dama, Marta Larraechea.

“¿Qué importa que el presidente invite a su curso? Es parte de la vida“, manifestó el ex presidente del directorio de TVN en la conversación que mantuvo con radio Infinita.

“Yo sé que hay restricciones. Yo mismo, cuando no existía ninguna restricción (…) cuando me nombró Bachelet 2 y volví a La Moneda, a mi curso de reserva militar lo invité a almorzar“, recordó.

“Allí estaban Pablo Irarrázaval, Andrónico Luksic, Alfredo Moreno. Me reclamaron porque estimaron que el almuerzo era poco elegante, pero ese es otro problema”, concluyó el también ex ministro de Defensa de Michelle Bachelet.

Por su parte, la esposa del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle no dudó en calificar la situación como una “ordinariez”.

Para referirse al hecho, la esposa del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Table empleó su cuenta de X, donde escribió: “Qué ordinariez más grande la pareja Cicardini y marido, criticando una comida que el presidente da a sus amigos“.

“¿Cómo gente así está en el Congreso haciendo leyes importantes para el país?“, finalizó su posteo Marta Larraechea.