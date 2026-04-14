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Diego Schalper adelanta ley miscelánea: “La idea de un proyecto tan amplio está descartada”

Diego Schalper descartó que la propuesta que presentará el presidente José Antonio Kast en cadena nacional este miércoles supere las 40 medidas, como se anunció en un primer momento.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

El diputado Diego Schalper (RN), quien es parte del encuentro entre el oficialismo y el Ejecutivo en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, dio luces de lo que será la presentación del esperado proyecto de Reconstrucción Nacional, más conocida como ley miscelánea, por parte del Gobierno de José Antonio Kast.

En entrevista con CNN Chile, el legislador adelantó que la iniciativa tendrá un carácter acotado tras su discusión con los partidos oficialistas, a pesar de que en un primer momento se habían mostrado a favor de su estreno dividido para garantizar su aprobación en el Parlamento.

“Somos la primera bancada oficialista en acordar apoyar al mandatario en el proyecto de reconstrucción y respaldarlo para que pueda presentar la iniciativa como un paquete unitario que se discuta, idealmente, en una comisión”, puntualizó Diego Schalper.

En esta línea, el diputado RN indicó que han logrado concretar una serie de encuentros con los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de Segpres, José García Ruminot; y de Interior, Claudio Alvarado, para hacer presente sus posturas ante el proyecto de ley.

“Podemos decir con mucha satisfacción que hemos encontrado mucha recepción y que, por lo tanto, el proyecto se ha ido acotando”, precisó el parlamentario.

El diputado Schalper expresó que “en nuestra opinión, ese proyecto acotado, que pone el foco en reactivación económica y en el desarrollo social de las personas, debiéramos impulsarlo de la manera más pronta posible, para que ojalá, antes de que termine el mes de junio, es decir, que el presidente Kast pueda en su cuenta pública pueda contar los pormenores de eso aprobado en la Cámara de Diputados”.

De esta manera, Diego Schalper descartó que la propuesta que presentará el presidente José Antonio Kast en cadena nacional este miércoles supere las 40 medidas, como se anunció en un primer momento.

“Esta idea de un proyecto tan amplio yo creo que ya está descartada. Por lo tanto, ahora la pregunta es cómo acotamos aquello que tiene que ver con reactivación económica y desarrollo social”, puntualizó Schalper.

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