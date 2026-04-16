A quiénes beneficia la eliminación de las contribuciones anunciada por Kast y cuándo comenzaría a regir

Según la propuesta del Ejecutivo, el Estado realizará aportes adicionales al Fondo Común Municipal para cubrir la eliminación de estos ingresos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La eliminación de contribuciones para un segmento específico de la población fue uno de los anuncios que realizó el presidente José Antonio Kast en el marco del plan de reconstrucción que presentó en cadena nacional.

De acuerdo con lo detallado, la medida corresponde a un beneficio permanente con el que se busca aliviar la carga económica de ese grupo etario.

En concreto, la iniciativa establece que quienes cumplan con los requisitos dejarán de pagar contribuciones por su casa principal.

Según la propuesta del Ejecutivo, el Estado realizará aportes adicionales al Fondo Común Municipal para cubrir la eliminación de estos ingresos.

Además, sostuvo que la medida pretende reconocer el esfuerzo de quienes han adquirido su vivienda a lo largo de su vida y hoy enfrentan una etapa con menores ingresos.

A quiénes beneficia la eliminación de contribuciones

La eliminación de las contribuciones beneficiaría a las personas mayores de 65 años con respecto a su primera vivienda, con el requisito de que se trate de su residencia habitual.

Esta corresponde al “inmueble destinado y utilizado preferentemente para la habitación y que constituya la residencia habitual y asiento principal del contribuyente”.

Respecto de la restricción para acceder al beneficio, este se relaciona con el hecho de que solo se aplica a una vivienda en todo Chile.

En caso de que el adulto mayor tenga más de un inmueble, tendrá que declarar cuál corresponde a su vivienda principal para acceder al beneficio.

Si la ley se publica durante el primer semestre, la medida entraría en vigencia desde el 1 de julio del año en que se apruebe, y si es en el segundo semestre, será a contar del 1 de enero siguiente.