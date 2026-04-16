Ximena Rincón responde a los fuertes insultos que recibió en USM: “Eso de vieja”

Este incidente ocurre a poco más de una semana de la agresión que sufrió la ministra Ximena Lincolao en la UACh.

Este jueves, la ministra de Energía, Ximena Rincón, sufrió duros insultos durante la ceremonia de inauguración del año académico 2026 de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM).

La secretaria de Estado acudió a la casa de estudios para exponer su charla “Política energética de Chile: Desafíos y Academia”, y al momento de subir al escenario del Teatro Aula Magna del Campus Casa Central Valparaíso, se escucharon gritos en su contra.

Este tenso momento quedó en evidencia a través de un video que circula en redes sociales, el cual corresponde a un extracto de la transmisión en vivo que estaba realizando la universidad.

“Migajera, renuncia, vieja cu…”, se escuchó en la transmisión, situación por la cual el moderador del evento pidió respeto y cedió la palabra a la ministra Rincón.

La respuesta de la ministra Ximena Rincón a los insultos que recibió en la USM

En este marco, la titular de Energía expresó: “Una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no la iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja”, palabras por las que recibió algunos aplausos de los asistentes.

Este incidente se suma al que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quien el pasado 8 de abril fue agredida durante su visita a la Universidad Austral (UACh).

En aquella jornada, la secretaria de Estado tuvo que escapar en medio de insultos e intentos de agresiones físicas.