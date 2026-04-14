Los millonarios patrimonios de Quiroz y Rincón: propiedades, autos de lujo y cuantiosas inversiones

En el marco de la transparencia estatal, las autoridades han publicado sus declaraciones de patrimonio e intereses, detallando bienes, inversiones y deudas.

AGENCIA UNO.

Las declaraciones de patrimonio de los ministros del gabinete del Gobierno de José Antonio Kast han comenzado a revelar el nivel y composición de sus bienes.

Entre los casos más destacados figuran el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz Castro, y la ministra de Energía, Ximena Rincón, quienes reportaron propiedades, vehículos, inversiones y pasivos de alto valor.

En el caso de Quiroz, ingeniero comercial y jefe de las finanzas públicas, declaró un patrimonio inmobiliario relevante, encabezado por una propiedad en Las Condes con un avalúo fiscal de más de $820 millones, de la cual posee el 50%. A ello se suma un inmueble en Zapallar y otra vivienda adicional en Las Condes, esta última de su propiedad total.

En cuanto a bienes muebles, el ministro informó la posesión de dos vehículos, un Mazda CX-5 Sport 2026 y un Lexus ES 300h 2025, este último considerado dentro de la gama de lujo. Además, declaró la copropiedad (50%) de una lancha Bayliner modelo 185 BR, avaluada en $12 millones.

Respecto a sus activos financieros, Quiroz mantiene un depósito a plazo por $625 millones en el Banco BICE, junto a fondos previsionales en AFP Cuprum y un crédito hipotecario superior a $673 millones con Scotiabank. También consignó su salida de la consultora QA antes de asumir el cargo y su membresía en el Club de Tenis de Zapallar.

Por su parte, la ministra de Energía, Ximena Rincón, declaró un patrimonio que combina propiedades, vehículos y participación en el mercado accionario. Entre sus bienes destaca una vivienda en Las Condes, adquirida en 2010 y avaluada en más de $570 millones, además de un inmueble en Papudo del cual posee el 50%.

En materia de inversiones, Rincón informó acciones en LATAM Airlines y en Sociedad Química y Minera de Chile, reflejando su participación en importantes compañías del país.

Su declaración también incluye dos vehículos correspondiente a un Audi Q7 del año 2020 y un Toyota Corolla híbrido 2025. En cuanto a pasivos, mantiene un crédito hipotecario cercano a los $398 millones con Scotiabank.

Ambas declaraciones evidencian patrimonios diversificados, con fuerte presencia en bienes raíces y activos financieros, además de deudas asociadas principalmente a créditos hipotecarios.