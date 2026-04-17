Nueva baja en el gobierno: seremi de Culturas en Aysén renuncia a días de asumir

Con este nuevo episodio, ya son al menos 17 las autoridades regionales que han dejado sus cargos, no han asumido o han renunciado pocos días después de ser designadas en lo que va de administración.

Una nueva renuncia se suma al gobierno del presidente José Antonio Kast, luego de que la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Aysén, Ángela Valdebenito, dejara su cargo a menos de tres semanas de haber asumido.

Valdebenito, quien había sido presentada oficialmente el pasado 30 de marzo, permaneció solo 18 a 19 días en funciones antes de presentar su renuncia.

En tanto, su salida fue confirmada por la seremi de Gobierno de Aysén, Bárbara Ortúzar, quien señaló que la decisión respondió a “razones personales”.

No obstante, trascendidos apuntan a que la dimisión también estaría relacionada con una eventual falta de experiencia para el cargo, el cual contempla la elaboración de políticas culturales regionales y el apoyo a la gestión patrimonial en los municipios.

Seremi de Culturas en Aysén renuncia a días de asumir

Con este nuevo episodio, ya son al menos 17 las autoridades regionales que han dejado sus cargos, no han asumido o han renunciado pocos días después de ser designadas en lo que va de administración.

La salida de Valdebenito ocurre, además, apenas un día después de que Renato Münster declinara asumir como seremi de Culturas en la Región Metropolitana, a pocas horas de haber sido anunciado.