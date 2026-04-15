El lapidario informe de Contraloría sobre el Plan Habitacional de Boric: compra de terrenos con sobreprecios y sin protocolo

El organismo analizó las compras que ejecutó el Minvu entre 2022 y 2024, donde detectó una serie de falencias en el marco del Plan Habitacional del gobierno de Boric.

La Contraloría General de la República (CGR) examinó el Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno de Boric y detectó que bajo la gestión del ex ministro de Vivienda, Carlos Montes, se compraron 252 hectáreas en regiones donde el propio plan establecía que no era necesario, se pagaron sobreprecios y se llevaron a cabo millonarias compras sin cumplir los procedimientos plenamente.

El organismo realizó una auditoría a las compras de terrenos que ejecutó el Minvu entre mayo de 2022 y diciembre de 2024, cuyo informe reveló una serie de irregularidades, incumplimiento de procedimientos legales y una opacidad en la gestión que el propio ente calificó como “contraria a los principios de eficiencia, eficacia y control” que exige la ley a toda la administración del Estado.

Las irregularidades que detectó Contraloría en Plan de Emergencia Habitacional de Boric

Según recogió Meganoticias, todo esto ocurrió sin que se dictara el reglamento que la ley exigía en un plazo de 180 días, herramienta que debía establecer criterios como precios, ubicación y condiciones técnicas.

Uno de los puntos más críticos que apunta el documento tiene que ver con la distribución de las adquisiciones. Esto, debido a que se compraron 252 hectáreas en regiones donde el plan señalaba que no era necesario comprar terrenos, mientras que en zonas con alta demanda habitacional registraron avances muy por debajo de lo proyectado.

En este marco, también se advierte el uso reiterado de compras por trato directo sin la debida justificación administrativa. Sumado a ello, se expone un problema estructural, el cual tiene que ver con que no había un control externo independiente, ya que el mismo organismo encargado de tasar los terrenos era el que luego los adquiría.

En cuanto a los sobreprecios, en algunos casos se pagaron cifras que duplicaron o incluso triplicaron el valor estimado.

Respecto a los terrenos que se examinaron, la mayoría de ellos no tiene proyectos habitacionales asociados, a pesar de que fueron comprados hace más de tres años, lo cual va en una dirección contraría al carácter de “emergencia” del plan.

Considerando lo anterior, Contraloría concluyó que la ejecución se alejó de los principios de eficiencia y control de gasto de público, y ahora bajo la actual administración, el Ministerio de Vivienda deberá corregir las observaciones en plazos acotados.

UDI anunció comisión investigadora tras el informe de Contraloría

Tras este lapidario informe, la bancada de la UDI anunció que solicitará la creación de una comisión investigadora con carácter urgente.

Los diputados Mario Olavarría y Omar Sabat (ambos integrantes de la Comisión de Vivienda) comenzarán a reunir firmas para impulsar la instancia.

“Lo que nos demuestra este lapidario informe de la Contraloría es que el gobierno del ex Presidente Boric, con tal de cumplir la meta que se autoimpusieron en el Plan de Emergencia Habitacional, terminó cometiendo una serie de irregularidades en la compra de terrenos, actuando de manera absolutamente discrecional y sin una planificación adecuada ni criterios claros”, comenzaron diciendo los parlamentarios.

A lo que agregaron: “Esto no solo pone en duda la eficacia del plan y las cifras que entregó la anterior administración, sino que también da cuenta del total desprecio por los recursos públicos, que es lo que actualmente tiene a nuestro país sumido en una grave y profunda crisis fiscal”.