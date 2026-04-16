“Hay una exageración”: la explicación de Sedini a su cuestionada vocería sobre soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes

La portavoz de Gobierno evitó responder el miércoles si este paso marítimo es chileno. “No hubo ningún error. Creo que se exagera”, defendió.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini (IND), salió al paso de las críticas luego de que evitara reafirmar que Chile mantiene plena soberanía sobre el estrecho de Magallanes.

Fue ayer por la tarde en el Congreso Nacional que la prensa le consultó a la portavoz del Ejecutivo por las declaraciones que el contralmirante argentino Hernán Montero dio en enero de este año sobre la soberanía en el citado paso marítimo y que reflotó recientemente en redes sociales. “Es chileno, excepto la boca. La boca de Magallanes es argentina”, dijo el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina en una transmisión de Youtube.

“Ustedes saben, nosotros nos regimos bajo las reglas que tenemos y los tratados que tenemos, y son precisamente los ministros de esas carteras los que dan las declaraciones correspondientes a nombre del Gobierno de Chile”, fue la escueta respuesta de la ministra, quien evitó responder luego a la consulta de si el estrecho es chileno.

Con posterioridad, el canciller Francisco Pérez Mackenna salió a dar una respuesta. “Ante la polémica infundada que se ha planteado, como ministro de Relaciones Exteriores, quiero afirmar que, primero, la soberanía de Chile en el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se funda en dos tratados: de 1881 y de 1984″, dijo.

La explicación de Sedini

Pese a la respuesta del titular de Relaciones Exteriores, surgieron voces que cuestionaron la performance de la portavoz. “Es inaceptable la pasividad de este gobierno”, criticó la diputada por Magallanes Javiera Morales (FA).

Sedini fue consultada por su falta de definición sobre este tema en la mañana de este jueves por radio Pauta. “Ayer me venía bajando del (buque escuela) Esmeralda, había estado toda la mañana con el presidente, llegué a almorzar, y a ver, tener que hacerme cargo de una declaración de un almirante argentino…“, se excusó.

“Nosotros tenemos nuestros tratados y se respetan (…) Lo responsable es dar la respuesta institucional. Y si hay algún cambio, tiene que ser la cartera responsable de algún tipo de discusión o diálogo en darla”, defendió.

“Hacerme cargo de lo que dice un almirante argentino que no… Hay algunas exageraciones. Además que, cuando te lo dice el periodista, tú tampoco tienes la información 100% como para dar un (pronunciamiento) Entonces, lo importante ahí también es analizar las situaciones como corresponden. Y ahí no hubo ningún error. Creo que se exagera“, añadió.

Requerida sobre si el Estrecho de Magallanes es chileno de extremo a extremo, zanjó: “Es chileno. Por supuesto que es chileno. Y no hay discusión al respecto. Lo que pasa es que yo no sabía qué me estaban realmente preguntando. Entonces, había que ser responsable. Y en el fondo, yo entiendo también que es entretenido sacar algunos titulares. Pero uno tiene que ser responsable”.