Plan de Reconstrucción: 72% apoya fin de contribuciones a mayores y 53% está en contra de rebajar impuestos a empresas

La última edición de Panel Ciudadano abordó la percepción de la ciudadanía sobre las medidas que contempla el Plan de Reconstrucción de Kast.

Este sábado se dio a conocer la nueva edición de la encuesta Panel Ciudadano UDD, la cual abordó la percepción de la ciudadanía respecto al paquete de medidas que contempla el Plan Nacional de Reconstrucción del Gobierno de José Antonio Kast.

En este marco, un 61% de los encuestados afirmó que se informó sobre la cadena nacional del pasado miércoles. De acuerdo al sondeo, la audiencia no es neutra, puesto que entre quienes la vieron, 50% aprueba al mandatario y entre los que no, solo un 22%.

Respecto a las medidas que se anunciaron, un 33% se mostró a favor de la rebaja de impuestos a las empresas (de 27% a 23%), mientras que un 53% manifestó su desacuerdo.

Las medidas que más tuvieron aceptación fueron la eliminación del IVA a las nuevas viviendas (75% de aprobación) y la eliminación de las contribuciones a los mayores de 65 años, la cual tiene un 72% de apoyo.

Sobre la suspensión por cuatro años del ingreso de nuevas universidades al sistema de gratuidad, la mayoría (56%) está en desacuerdo y un 32% respalda la medida.

Panel Ciudadano: la aprobación del presidente Kast y las expectativas sobre su Gobierno

La aprobación de José Antonio Kast no varió después de la cadena nacional del miércoles y se mantuvo en un 39%.

En cuanto a las metas que ha fijado el Gobierno, como lo es bajar el desempleo a 6,5% y aumentar el crecimiento a 4% para 2030, solamente el 19% las ven factibles, mientras que el 50% lo ve complicado pero posible y un 22% afirma que lo ve imposible de lograr.

Bajo este contexto, un 38% cree que su situación económica va a empeorar en los próximos tres meses, contra un 35% que dice que va a mejorar y un 20% que estima que se mantendrá igual.