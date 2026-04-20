Kaiser vs Labbé: la disputa que terminó con una nueva salida del PNL y acusaciones de “cancelación”

Kast reconoció que la mirada de Cristián Labbé no era acogida por la mesa del PNL, pero se enmarca dentro de las dinámicas de los partidos políticos.

AGENCIA UNO

El Partido Nacional Libertario (PNL), liderado por Johannes Kaiser, enfrenta una nueva crisis, luego que el ex diputado Cristián Labbé confirmara su renuncia, alegando “cancelación” en su contra y cuestionando el manejo del otrora candidato presidencial.

Labbé declaró en su programa en La Metro que “renuncié porque quiero tener una cierta independencia política para poder dar mi opinión, y todos saben lo que pasó con el Partido Nacional Libertario cuando yo di mi opinión y dije que no estaba de acuerdo con ciertos temas que se habían tomado parte de la directiva”.

Esto, en alusión a la postura de los libertarios, especialmente de Kaiser, de no sumarse al Gobierno de José Antonio Kast, medida que Cristián Labbé siempre rechazó desde un comienzo.

“Creo que hoy día la independencia a veces también te da una cierta libertad, porque en el momento que yo era militante y di mi opinión, se me juzgó, se me canceló de alguna manera”, aseveró Labbé.

Sin embargo, Johannes Kaiser descartó de plano las palabras de su otrora compañero de partido: “En primer lugar, nosotros no hemos juzgado a nadie. Aquí existe una institucionalidad y la institucionalidad funciona”.

“Ser miembro del Partido Nacional Libertario es una decisión libre y soberana (…) y si usted no está satisfecho con las decisiones que se toman, tampoco es obligatorio ser miembro del partido”, agregó Kaiser a 24 Horas.

Junto con ello, reconoció que la mirada de Cristián Labbé no era acogida por la mesa del PNL, pero adujo que se enmarca dentro de las dinámicas de los partidos políticos.

“Él tenía perfecto derecho a su opinión (…) lo que pasa es que no seguimos su camino. Si alguien se enoja porque la decisión mayoritaria no es la que él considera correcta, en un partido político va a tener que vivir muchas veces esas situaciones”, declaró Johannes Kaiser.