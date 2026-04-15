El desglose de las solicitudes de indulto que ha recibido el Gobierno de Kast: cinco están vinculadas con el estallido social

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, entregó detalles sobre las solicitudes de indulto que están pendientes, donde también hay una que sería por delitos de lesa humanidad.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a las ocho solicitudes de indulto que ha recibido el Gobierno de José Antonio Kast desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo.

En el marco de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, el secretario de Estado sostuvo que “hoy día hay aproximadamente 28 solicitudes de indultos pendientes, existen aproximadamente 20 que están desde antes del 11 de marzo del año 2026 y de las posteriores que serían aproximadamente 8, hay distintas materias no todas vinculadas con lo que se llama el estallido social”.

Tras ello, este miércoles entregó más detalles sobre las ocho solicitudes que ha recibido la actual administración.

“Queremos que esta sea una materia que se trate con transparencia, y esa transparencia también se va a utilizar después cuando se dicten las respectivas resoluciones para que tengan fundamentos conocidos. Dentro de las solicitudes de indultos existen vinculadas con situaciones acaecidas en el año 2019, con condenas posteriores, y también de otro tipo”, comenzó diciendo en Radio Duna.

Ministro Rabat profundizó sobre solicitudes de indulto

En este sentido, precisó que “hay condenados relacionadas con situaciones acaecidas en el estallido social, de esas cinco, y luego hay otras tres en diversos delitos que no están vinculados con esas materias”.

Al ser consultado sobre si hay alguno de ellos que tenga que ver con delitos de lesa humanidad, el titular de Justicia dijo que “puede haber uno de lesa humanidad”.

Por otra parte, abordó los cuestionamientos de la senadora Fabiola Campillai ante un eventual indulto a personas condenadas por violaciones a los DD.HH. durante el estallido social, luego de que ayer expresara: “El indulto (a su agresor) sería una burla y una revictimización”.

En este marco, solicitó al ministro que reciba a los “familiares y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tanto del estallido como también de la dictadura”.

“Las puertas están abiertas para escuchar a todos quienes lo soliciten”, afirmó Rabat.