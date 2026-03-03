El llamado del Ministerio de la Mujer tras aprobación de Ley de Aborto: “Esperamos que no se vete con el cambio de Gobierno”

El debate en la Comisión de Salud estuvo marcado por los dimes y diretes entre oposición y oficialismo.

AGENCIA UNO

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género celebró la decisión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de aprobar, en general, el proyecto de Ley de Aborto, que apunta a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación.

Claudia Donaire, ministra subrogante, aprovechó la ocasión para hacer un llamado al próximo gobierno de José Antonio Kast a que permita que la norma sea despachada.

“Estamos conformes con el avance que hemos tenido en el Congreso. Siempre uno quiere más, pero sabemos que existen márgenes, especialmente cuando se trata de temas complejos que requieren diálogo y construcción de acuerdos”, indicó Donaire.

En esa línea, reconoció que “como Gobierno vamos entrando en nuestra etapa final, por lo que esperamos que este debate no se cierre ni se vete con el cambio de Gobierno, como ha ocurrido históricamente; porque las mujeres y niñas no pueden seguir esperando. Es por eso que consideramos fundamental darle continuidad a esta iniciativa”.

Sin embargo, el debate por la Ley de Aborto en la Comisión de Salud estuvo marcado por los roces entre oposición y oficialismo, donde la diputada Ana María Gazmuri (AH) expresó que “tenemos que terminar con esta verdadera distinción de clase, que se hace el acceso a un derecho sexual y reproductivo. Es ahí que nos queda una larga discusión por delante, se van a escuchar otras opiniones, pero al menos, tardíamente, creo que debería haberse hecho antes en este periodo, damos inicio a esta discusión pendiente, y empezamos así a saldar una inmensa deuda pendiente con las mujeres de Chile”.

Por contrapartida, María Luisa Cordero (IND) recalcó que “con la píldora del día después, con los anticonceptivos que cada vez tienen menos efectos secundarios, me parece insólito que una mujer que no sea inhábil, si es loca o demente, yo a ella le perdonaría que se haga un aborto. Pero una persona racional y lúcida, que disfrutó un coito y se embarazó, por ningún motivo”.