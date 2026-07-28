¿Volverá a Chile? Sergio Jadue es sobreseído por prescripción de delitos a una década de abandonar el país

El expresidente de la ANFP anotó un triunfo ante la justicia chilena, luego de que el Tribunal acogiera su solicitud de sobreseimiento.

Este martes, el 13° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de sobreseimiento que presentó la defensa de Sergio Elías Jadue Jadue, por los delitos de tributarios y apropiación indebida.

El tribunal resolvió sobreseer al expresidente de la ANFP por la prescripción de la acción penal en su contra, en el marco de la investigación que llevó adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. Esta misma decisión se tomó en el caso de su excolaborador Mauricio Etcheverry.

Lo anterior, teniendo en cuenta que Sergio Jadue está radicado hace más de una década en Estados Unidos.

El Ministerio Público estaba solicitando la extradición del exdirigente deportivo, y en este marco, planteó que su acción más reciente fue hace menos de 10 años, precisamente en enero de 2017, cuando solicitaron a Estados Unidos entregar al imputado.

Sin embargo, el juzgado desestimó los argumentos de la Fiscalía y determinó sobreseer a Jadue por la prescripción de los delitos, debido a que el caso estuvo congelado por más de 10 años.