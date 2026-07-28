Musculosos mortales

Afírmate musculín, que tu alimentación desprovista de toda filosofía quedará en evidencia y será, más temprano que tarde, sólo una más de las recomendaciones cuchufleteras de los pseudo científicos nutricionistas.

La generación tatuada y musculosa traga proteínas a destajo. Las cuentan por gramos y se las terminan comiendo para ser humanos inmortales. Es la moda y la moda no incomoda ni cuando se trata de ingerir barritas proteicas de chocolate que no es chocolate, pollo o clara de huevo. Los nutriólogos y tiktokeros les juran y rejuran que tendrán una estupendísima vejez a punta de levantar mancuernas y comer tortillas de claras y que la silla de ruedas o el alzhéimer quedarán en el olvido. Ellos les creen.

Las señales son muy preocupantes para el futuro del goce. Estas personas miran a todo lo que se come como si fuera bencina de 97 octanos. No se les ocurre comer sin hambre, ni a deshora, ni siquiera comen sin saber por qué. Ellos saben lo que comen y por qué lo hacen. Espeluznante. Ellos tragan para alimentarse de gramos de proteína diaria. Epicúreo, sacúdete en tu cripta.

El hombre de Grecia que vivió, y muy bien, en Atenas en el siglo IV ac, sabía de sobra que la vida está llena de dolores y la única forma de hacerles una finta es abrazando el placer. Su materialismo sensualista tenía los pies firmes en la tierra y no dudaba que los dioses, si es que existen, nos encuentran una soberana lata, muy indignos de su atención. Los primeros cristianos, gente proclive al sufrimiento, lo odiaban, he hicieron todo lo posible por crucificar para siempre su filosofía. Pero Epicúreo no se rinde y hoy, hermanos, es indispensable resucitarlo y ponerlo de frente a la gran cantidad de mozalbetes que miran sus bíceps en el espejo de gimnasios y ascensores, varias veces al día.

Epicúreo, que vivía en el mismo barrio que el beato Platón, tenía un jardín glorioso. Al llegar a su puerta había un cartel que decía “¡Entra, forastero! Te recibirá un amable anfitrión con pan y vino en abundancia, pues aquí tus apetitos no serán excitados, sino saciados”. La cosa no terminaba ahí, porque su casa estaba rodeada de un bello huerto con árboles frutales y olivos que era el escenario perfecto, no para quienes querían transformarse en líderes, sino para los que deseaban hablar de la felicidad, la amistad y la libertad. Era un lugar para los que iban a reír de buena gana y a conversar de cómo perder el miedo a la muerte. Era un espacio donde flacos y guatones convivían sin ser juzgados, sino que compartían un momento con cordial camaradería. En el Jardín de Epicúreo se juntaban los amigos en torno a una mesa, tal vez con una gran coliflor al centro, para disfrutar el inmenso placer de estar vivos. Cuanta falta nos hace Epicúreo.

Así las cosas, a modo de goce y protesta, he andado comiendo preparaciones vegetales con las mínimas proteínas posibles. Por joder. He comido betarragas al rescoldo pasadas por el fino corte de la fiambrera y acompañadas de naranja sanguínea; coliflor a la brasa con hummus y orégano; encurtidos de apio, berenjena y rabanito; pesto de hierbabuena, eneldo, menta y rúcula sobre arroz muy blanco; tartas de zapatito italiano frito; pasta a la Norma y otras delicias del mundo no proteico. Estoy seguro que mi activismo no será en vano.

Afírmate musculín, que tu alimentación desprovista de toda filosofía quedará en evidencia y será, más temprano que tarde, sólo una más de las recomendaciones cuchufleteras de los pseudo científicos nutricionistas, que te han convencido de ir por la vida trasegando claras de huevo mientras miras tus músculos tatuados en cuanto espejo se te cruza. Pronto su majestad el sabor se impondrá y liberará a los incautos de andar por la vida contando gramos de proteína, y los devolverá a lo que siempre fueron, unos simples mortales. Algo es algo.

Pasta a la Norma

Para 4-6 personas.

La Pasta a la Norma es una especialidad siciliana que lleva el nombre de la trágica ópera de Bellini, compuesta en 1831. Se estrenó en La Scala de Milán y, como es típico en Italia, esta ópera no defrauda: en el acto dos, Norma contempla la posibilidad de asesinar a sus propios hijos. Deben haber sido musculosos. El plato consiste en una mezcla de berenjena, tomates y un queso duro conocido como ricotta salata. Acá el queso es casi imposible de encontrar así que se puede reemplazar con pecorino.

Ingredientes

2 berenjenas grandes.

½ taza de aceite de oliva (o más, si fuese necesario).

2 dientes de ajo, picados.

1 cucharadita de peperoncino o ½ cucharadita de ají

cacho de cabra picado.

800 gr de tomates, picados (frescos o de lata).

½ cucharadita de orégano seco o ١ cucharada

de orégano fresco.

400-500 gr de pasta larga.

½ taza de hojas de albahaca, picadas.

½ taza de queso pecorino rallado.

Sal y pimienta.

Preparación

Corte las berenjenas en rodajas de 1 cm de grosor. Dórelas en abundante aceite de oliva, sin amontonar, póngales sal y añada más aceite si es necesario.

Reserve las berenjenas sin escurrirlas sobre toallas de papel. Ponga a hervir agua en una olla grande y agregue un puñado de sal. En el aceite del sartén donde se saltearon las berenjenas, agregue el ajo y peperoncino. Se necesitan dos cucharadas de aceite, si queda más en el sartén escurra el exceso y, si falta, añada lo necesario. Cocine a fuego medio hasta que el ajo tome un poco de color. Agregue los tomates picados, orégano, sal y pimienta; cocine hasta que la mezcla tenga la textura de una salsa, en ningún caso seca, revolviendo ocasionalmente.

Cuando haya hervido el agua, agregue sal y ponga la pasta a cocinarse.

En paralelo, corte las rodajas de berenjenas en tiras y caliéntelas un minuto en la salsa de tomates.

Cuando la pasta esté al dente mézclela con la salsa de tomates y las berenjenas. Pruebe y ajuste la sazón.

Agregue la albahaca y el queso rallado y sirva de inmediato. ¡A gozar!