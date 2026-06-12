“Ha puesto precio por mi vida”: la extorsión que sufrió locatario del Barrio Bellavista de parte del Tren de Aragua

Según relató, ofrecieron dinero a quien pudiera capturarlo y llevarlo con ellos.

En el marco de la denominada Operación Tokio se han dado a conocer testimonio de locatarios del Barrio Bellavista fueron víctimas de amenazas y extorsiones por parte del Tren de Aragua.

La organización criminal se tomó este sector de la capital y exigía el pago de cuotas para poder funcionar a los distintos negocios ubicados ahí. De esta manera mantenían controlada la zona.

Según dio cuenta la indagatoria, se trataban de “vacunas” a discotecas, fiestas clandestinas, productores de eventos y otros negocios ligados al mundo nocturno. Incluso algunos pagos podían llegar y superar los $500.000.

Quienes se negaban a pagar eran víctimas de amenazas a través de mensajes de texto y videos con “extrema violencia”, incluyendo ataques armados.

Uno de los locatarios afectados, según dio a conocer T13, aseguró que se difundió un mensaje en el cual ofrecían $10 millones a quien pudiera capturarlo para luego entregarlo a la banda.

“Existe un mensaje de texto, el cual ha sido reenviado a diversos locatarios del sector Bellavista, que la organización Tren de Aragua ha puesto precio por mi vida, ofreciendo $10.000.000 a quien me secuestre y me lleve donde ellos, ya sea para torturarme, quitarme mis cosas y luego quitarme la vida”, declaró locatario.