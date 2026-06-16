Jefa de gabinete de Kast bajo la lupa: habría recibido subsidio habitacional pese a integrar inmobiliaria

Catalina Ugarte ya había recibido cuestionamientos por haber desempeñado una doble función como asesora de Gobierno y concejala de Las Condes.

La jefa de gabinete de José Antonio Kast, Catalina Ugarte, nuevamente está bajo la lupa, luego de que se conociera que habría recibido un subsidio habitacional dirigido a la clase media en 2009, pese a ser parte de una inmobiliaria de carácter familiar.

Según develó Fast Check, Ugarte y sus hermanos, que forman parte de la misma inmobiliaria, costearon con una parte de un conjunto de departamentos en Santiago con el beneficio estatal. No obstante, en las bases del subsidio se establecía que los postulantes o integrantes del grupo familiar no tuvieran bienes inmuebles a su nombre y en ese periodo eran parte de la inmobiliaria que posee decenas de terrenos en Lampa.

Adicionalmente, el citado medio constató que la madre de Ugarte era propietaria de una vivienda en Las Condes que estaba registrada como el domicilio oficial del grupo familiar.

Otro de los requisitos que habría sido contravenido presuntamente por Ugarte, sería que las dependencias que obtuvo del beneficio estatal son ocupadas por arrendatarios y no por los dueños, según dijo un trabajador del recinto.

Cuando asumió su cargo, Ugarte también recibió cuestionamientos por haber ejercido junto a Cristóbal de la Maza una doble función como concejales de Las Condes y asesores en el Gobierno de Kast. Ambos renunciaron a sus funciones en el municipio que lidera Catalina San Martín el 7 de mayo. De la Maza anunció que dejaba su cargo para cumplir con el mandato de Kast de no cumplir dobles funciones y por ende, recibir doble sueldo, en el Estado. A su salida, Ugarte manifestó su voluntad de “seguir sirviendo a los vecinos de Las Condes y de todo el país en una función distinta”.