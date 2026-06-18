Libertarios piden convocar al Cosena por caso de niños haitianos y apuntan contra Thayer: “Él no hizo su pega”

“Entre todos ellos nos dijeron que estaba todo perfecto y todo maravilloso y que la verdad es que no había dificultades ni desórdenes en materia migratoria”, apuntó Johannes Kaiser en alusión a Thayer y a Monsalve.

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, pidió citar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para encontrar a los cientos de niños haitianos que permanecen inubicable tras haber ingresado a Chile bajo procesos de control deficientes.

Un preinforme emanado de Contraloría y revelado por Biobío el lunes da cuenta de que en 2025 al menos doce adultos ingresaron en varias ocasiones como responsables de grupos de entre 2 y 18 menores de edad haitianos, sin que constaran vínculos familiares. El ente fiscalizador detectó además que el Servicio Nacional de Migraciones no validó datos críticos como los domicilios o antecedentes de los tutores de los niños. En las fiscalizaciones en terreno, la Contraloría no logró ubicar a 64 menores de edad de un grupo de 104.

“Tuvimos al entonces subsecretario (Manuel) Monsalve y al director del Servicio de Migraciones, el señor (Luis) Thayer, y entre todos ellos nos dijeron que estaba todo perfecto y todo maravilloso y que la verdad es que no había dificultades ni desórdenes en materia migratoria de menores de edad que estaban llegando, cosa que yo fiscalicé personalmente, sin sus padres al aeropuerto internacional”, criticó Kaiser en un punto de prensa ofrecido esta mañana.

Junto con calificar como “insuficiente” la fuerza de tarea que encargó el presidente José Antonio Kast para agilizar la búsqueda de los menores de edad, Kaiser aseveró que “el problema es más amplio de lo que la gente está pensando y creemos también que es hora de citar al Consejo de Seguridad Nacional”.

Adicionalmente, la diputada Gloria Naveillán (PNL) responsabilizó al director de Migraciones de ese periodo, Luis Thayer, quien aseguró que el debate en torno a esta situación “raya en la exageración”. “Me da pudor, vergüenza, escuchar a ex autoridades de distintos servicios sacándose los balazos respecto del tema de los niños haitianos. Y sobre todo en el caso de este señor Thayer, ¿cómo se atreve a decir que él encuentra que todo esto es un debate exagerado? Él no hizo su pega, él no hizo las denuncias, él fue el que flexibilizó, esa palabra que le encanta, el sistema para que los niños pudieran llegar hasta con fotocopias de papeles. Entonces, ¿cómo se atreve? ¿Con qué cara?”, criticó Naveillán.