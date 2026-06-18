“Raya en la exageración”: la crítica de Luis Thayer al debate por posible ingreso irregular de niños haitianos

El exdirector de Migraciones criticó cómo se ha abordado el tema, pese a su gravedad.

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, abordó la investigación por el presunto ingreso irregular de niños haitianos al país.

En conversación con Tele13 Radio criticó que en los últimos días “he tenido que salir a explicar muchas cuestiones para poder encausar un debate que a ratos raya en la exageración y se distorsionan los elementos centrales que tiene que tener esta situación, que puede implicar cuestiones de suma gravedad como delito de trata o tráfico”.

“Es importante ordenar la discusión, focalizarnos en lo relevante, esperar que las investigaciones den su resultado”, añadió el exdirector de Migraciones.

Para Luis Thayer, el debate por el presunto ingreso irregular de niños haitianos al país “está con falta de templanza y racionalidad“, por lo que “es preocupante puesto que estamos ante un tema muy complejo”.

“Las denuncias que hicimos en 2023 y durante 2025, y la última, a propósito de documentos fraudulentos fue en enero de 2026, respecto de que podrían estar trayendo y traficando niños desde Haití hacia Chile es gravísimo y por lo mismo se deben investigar a fondo y se tienen que tratar en el debate público con la seriedad, templanza y racionalidad que amerita una situación de esa naturaleza“, indicó.