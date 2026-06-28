Maquilladora e influencer: quién era Erika Ramírez Moller, la chilena que murió en los terremotos de Venezuela

La mujer que tenía más 30 mil seguidores en redes sociales falleció tras el colapso del edificio en donde se encontraba junto a su esposo, quien estuvo 30 horas atrapado antes de ser rescatado con vida.

En el marco de los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, donde se han confirmado más de 1.400 personas fallecidas, se dio a conocer que una de ellas es Erika Ramírez, una influencer chilena que se desempeñaba como maquilladora.

La mujer que también tenía ciudadanía venezolana falleció instantáneamente tras el colapso de una pared de un restorán en La Guaira, donde se encontraba junto a su esposo, quien permaneció cerca de 30 horas atrapado antes de ser rescatado con vida desde los escombros del recinto.

Quién era Erika Ramírez, la chilena que murió tras los terremotos que afectaron a Venezuela

Erika Ramírez Moller era una destacada maquilladora profesional, especialista en belleza y cabello, y creadora de contenido en redes sociales. Además, era madre de un joven de 21 años, quien está próximo a graduarse de la universidad.

Uno de sus últimos trabajos fue en el canal Venevisión, donde maquillaba a animadoras y participantes de concursos de belleza.

En cuanto a su faceta como creadora de contenido de belleza en redes sociales, acumulaba alrededor de 31 mil seguidores en Instagram.

A pesar de que residía hace varios años en Venezuela junto con su esposo y su hijo, viajaba periódicamente a Chile, específicamente a Maipú, para visitar a su familia.

Tras la tragedia, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que se estableció contacto formal con los familiares de Érika Ramírez para asistir ante una eventual repatriación del cuerpo. Sin embargo, sus seres queridos determinaron que sus restos se queden en Venezuela.

“Valoramos que el gobierno venezolano haya permitido, que nuestro director general consular pueda estar desarrollando las coordinaciones esenciales, para que circunstancia como una persona chilena fallecida, pueda tener la orientación necesaria para todos los trámites necesarios en momentos tan difíciles como estos”, expuso la autoridad.

En tanto, Lilia Moller, madre de Érika, dijo a El Mercurio que “todavía no lo puedo creer… que mi hija haya fallecido, como no he visto en persona lo sucedido… pero para mí todavía no se ha muerto (…) Ha sido un golpe muy duro, el viernes en la noche fue que me enteré de que de verdad había muerto, el esposo de ella me llamó para decirme, y me dijo que él había estado como 30 horas bajo tierra prácticamente”.