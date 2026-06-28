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Política

Pulso Ciudadano: desaprobación de Kast bordea el 57% y preocupación por delincuencia llega a su punto más alto en el año

De acuerdo al sondeo, el respaldo al presidente se mantiene en el 30% y la confianza en él registró una nueva baja.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Este domingo se publicó una nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, donde la aprobación y desaprobación del presidente José Antonio Kast no tuvieron mayores cambios.

El respaldo a la gestión del mandatario alcanzó el 30,1%, disminuyendo 0,4 puntos porcentuales en comparación a la última medición.

Desaprobación de Kast sube levemente según Pulso Ciudadano

Respecto a la desaprobación de Kast, esta aumentó 0,2%, llegando al 56,9%. Si bien no varío significativamente, esto implica un nuevo récord en este punto, ya que supera a la máxima cifra que se había registrado hasta ahora, la cual había sido la primera quincena de este mes, cuando marcó 56,7%.

En cuanto al nivel de confianza en el presidente, la categoría “poca o ninguna confianza” incremento 1,5 puntos porcentuales y llegó a un 54,9%, la cifra más alta desde que asumió el cargo.

En contraparte, la categoría “mucha o total confianza” cayó 3,1 puntos porcentuales, ubicándose en 22,9%, mientras que la “mediana confianza” aumentó desde 20,6% hasta 22,2%.

Otro de los temas que abordó Pulso Ciudadano fue sobre cuáles son los principales problemas del país, donde lidera la delincuencia con el 51,3% (+11%). Más abajo se encuentran problemáticas como la inflación con el 27,1% (+3,1%), desempleo con el 22,6% (-4,1%) y seguridad pública con el 18,9% (-3,1%).

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