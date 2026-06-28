Pulso Ciudadano: desaprobación de Kast bordea el 57% y preocupación por delincuencia llega a su punto más alto en el año

De acuerdo al sondeo, el respaldo al presidente se mantiene en el 30% y la confianza en él registró una nueva baja.

Este domingo se publicó una nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, donde la aprobación y desaprobación del presidente José Antonio Kast no tuvieron mayores cambios.

El respaldo a la gestión del mandatario alcanzó el 30,1%, disminuyendo 0,4 puntos porcentuales en comparación a la última medición.

Desaprobación de Kast sube levemente según Pulso Ciudadano

Respecto a la desaprobación de Kast, esta aumentó 0,2%, llegando al 56,9%. Si bien no varío significativamente, esto implica un nuevo récord en este punto, ya que supera a la máxima cifra que se había registrado hasta ahora, la cual había sido la primera quincena de este mes, cuando marcó 56,7%.

En cuanto al nivel de confianza en el presidente, la categoría “poca o ninguna confianza” incremento 1,5 puntos porcentuales y llegó a un 54,9%, la cifra más alta desde que asumió el cargo.

En contraparte, la categoría “mucha o total confianza” cayó 3,1 puntos porcentuales, ubicándose en 22,9%, mientras que la “mediana confianza” aumentó desde 20,6% hasta 22,2%.

Otro de los temas que abordó Pulso Ciudadano fue sobre cuáles son los principales problemas del país, donde lidera la delincuencia con el 51,3% (+11%). Más abajo se encuentran problemáticas como la inflación con el 27,1% (+3,1%), desempleo con el 22,6% (-4,1%) y seguridad pública con el 18,9% (-3,1%).