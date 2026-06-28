UDI se distancia del PNL y Republicanos por proyecto de indulto general: casos deben ser analizados de manera “particular”

Si bien el diputado valoró que se ponga el tema sobre la mesa, indicó que se estudiará una vez que se presente la iniciativa.

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, abordó el proyecto que impulsará el Partido Nacional Libertario con respaldo del Partido Republicano para entregar un indulto general a uniformados condenados por hechos ocurridos en el marco del estallido social.

A diferencia de ambas colectividades, el timonel gremialista tomó distancia de la iniciativa y sostuvo que “el indulto debe ser particular, porque uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo”.

“Ahora, si analizado cada uno de los indultos en particular, hay que indultarlos a todos, bienvenido sea, pero el análisis tiene que ser particular”, agregó, en conversación con el programa Estado Nacional.

El presidente de la UDI valoró que se ponga sobre la mesa el tema, “puede no ser la forma un indulto general, pero el hecho de que pongan la discusión sobre la mesa, a mí me parece valioso y por lo tanto no me incomoda nada, absolutamente nada“.

En caso de que la iniciativa se presente en el Congreso, Ramírez indicó que “a veces uno tiene que elegir entre un escenario no deseado y un escenario muy no deseado. Si tú me preguntaras a mí, frente a la alternativa de que muchos de ellos, que en mi opinión están injustamente presos, ninguno salga, bueno, vamos a tener que poner las cosas en la balanza y eso se estudia cuando se presenta el proyecto de ley“.