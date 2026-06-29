Cumbre Mercosur y reuniones bilaterales: la agenda de Kast en su segunda gira internacional

Este es el segundo viaje fuera del país del mandatario desde que llegó a La Moneda en marzo.

A las 16:00 horas de este lunes 29 de junio, el presidente José Antonio Kast inició su segunda gira internacional desde que llegó a La Moneda.

Su primer destino será Paraguay, donde el martes, asistirá en Luque -ubicada a unos 11 kilómetros de la capital Asunción- a la sesión plenaria de presidentes de los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados que se desarrollará enla sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

La instancia estará marcada por la entrega de Paraguay de la titularidad pro témpore del bloque a Uruguay. A eso se suma la implementación del acuerdo con la Unión Europea (UE), el futuro del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) y el avance de otros pactos comerciales.

Kast aprovechará también de reunirse con diversos mandatarios, como su par de Ecuador, Daniel Noboa, según se adelantó.

Una vez finalizada la cumbre, el Presidente realizará una visita de Estado a Asunción donde tratará asuntos de integración y suscribirá acuerdos. Ahí se reunirá con su homólogo Santiago Peña, luego de que se sumara al acuerdo Compromiso de Santiago contra el crimen organizado transnacional. Una vez finalizada la reunión privada, ambos realizarán una declaración conjunta en el Palacio de López.

La segunda gira internacional de José Antonio Kast continuará en Uruguay, donde se reunirá con el presidente Yamandú Orsi el miércoles en la tarde. El objetivo de la cita será estrechar los lazos bilaterales.

En tanto, el jueves participará en un seminario de inversiones donde estará acompañado de una comitiva de empresarios chilenos el cual lo integra la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez; la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, y el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker.