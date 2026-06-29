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Política

Kast aterrizó en Paraguay y envió mensaje a la Selección por triunfo ante Alemania: “Otro Latinoamericano en los octavos de final”

En tanto, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, decretó feriado en todo el país tras la hazaña guaraní.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

El presidente José Antonio Kast inició su segunda gira internacional y durante la tarde de este lunes aterrizó en Paraguay.

Justo en ese momento la selección guaraní enfrentaba a Alemania en el Mundial 2026, logrando un histórico triunfo tras vencerlos por 4-3 en los penales. Con esto, terminaron con la racha de victorias que mantuvieron los germanos por 50 años en esta instancia.

El mandatario logró ver la definición desde los doce pasos y celebró que, junto a Brasil, ya son dos los sudamericanos que se instalaron en los Octavos de Final de la cita deportiva que se realiza en Norteamérica.

“Llegamos a Asunción y aprovechamos de ver la emotiva definición a penales entre Alemania y Paraguay. Un gran triunfo que tiene a otro Latinoamericano en los octavos de final del Mundial. ¡Felicitaciones Paraguay!”, consignó Kast en su cuenta en X.

Feriado en Paraguay

Mientras Kast celebraba el avance de Paraguay en el Mundial 2026, el presidente de ese país, Santiago Peña, también lo hizo y de una manera bastante particular: decretando feriado para este martes en todo el territorio.

¡Paraguay no se rinde! ¡Feriado, carajo!“, fue el efusivo mensaje que publicó en X el mandatario y que fue celebrado por sus compatriotas.

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Foto del Columnista Germán R. Pinto Perry Germán R. Pinto Perry