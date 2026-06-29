“Me cuesta contener la ira”: la embestida de Kaiser contra presidente de la UDI por rechazar indultos generales a uniformados

El timonel del PNL cargó duramente contra Guillermo Ramírez, luego de que se mostrara contrario al proyecto que busca otorgar indultos a todos los uniformados condenados por delitos cometidos durante el estallido social.

Un nuevo flanco se abrió en el oficialismo luego de la postura que manifestó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sobre el proyecto de indultos generales a uniformados, lo cual desató las críticas por parte del timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser.

Durante el domingo, Ramírez afirmó que un indulto general a militares y carabineros condenados por delitos cometidos durante el estallido social no sería el mecanismo más adecuado, señalando que cada caso debe analizarse de manera particular.

“Yo creo que el indulto debe ser particular, porque uno no se puede cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido una situación que ameritaba un castigo. Ahora, si analizado cada uno de los indultos en particular, hay que indultarlos a todos, bienvenido sea, pero el análisis tiene que ser particular”, sostuvo en conversación con Estado Nacional de TVN.

Frente a esto, Kaiser, quien es líder del partido que promueve esta iniciativa, manifestó su rechazo a esta postura.

Kaiser arremete contra presidente de la UDI por rechazo a proyecto de indultos generales a uniformados

A través de su cuenta de X, el exdiputado escribió: “Me cuesta contener la ira al leer esto. Es una vergüenza y solo una excusa para mantener a nuestros uniformados perseguidos y condenados“.

Lo anterior, se da en medio del debate sobre la posibilidad de conceder indultos a funcionarios de Fuerzas Armadas y Carabineros que se encuentran cumpliendo condenas por delitos cometidos en las manifestaciones que iniciaron en octubre de 2019-

En este marco, el presidente José Antonio Kast ha manifestado su disposición a utilizar esta facultad, mientras que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseveró que cualquier determinación se hará “conforme a los méritos de los antecedente” de casa caso”.

No obstante, en los últimos días el PNL con el respaldo del Partido Republicano, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca otorgar un indulto general a todos los uniformados condenados por su participación durante las ya mencionadas protestas.