“No hay tal polémica”: Poduje descarta tensión con Hacienda por dicho sobre la “Virgen del Puño”

El ministro de Vivienda puso paños fríos a lo ocurrido hace unos días con sus dichos sobre el titular de Hacienda.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refirió a sus comentadas declaraciones de hace unos días donde se refirió a su par de Hacienda, Jorge Quiroz, calificándolo de ser devoto de la “Virgen del Puño”, puesto que “no me quiere dar un peso” para su cartera.

Durante su visita en Valparaíso descartó que exista una tensión entre ambos y que sus dichos apuntaban a que “todos los ministros de Hacienda, su pega es controlar el gasto“.

En ese sentido, explicó que su llamativa frase era en relación a los casos en que constructoras han ejecutado mal algunas obras habitacionales y esperan que el Estado financie las reparaciones.

“Hay constructoras que me dicen: Oiga, nos quedó mal la obra, ponga la platita usted. Tenemos que reforzar la casa del Olivar, póngala platita usted. ¿Y con qué plata la voy a poner yo?“, señaló.

Ante una posible tensa relación con Hacienda, Poduje dejó en claro que “el gabinete del presidente Kast trabaja como un equipo, tenemos muy buena relación todos los integrantes del equipo y estas polémicas son, lo entiendo, parte de lo que se genera, pero lo importante acá es que estamos trabajando en conjunto con el equipo, así que no hay tal polémica”.