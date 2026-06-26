Alvarado responde a mención de Poduje a Quiroz: “Fue en tono cercano, coloquial”

Alvarado descartó que exista algún tipo de quiebre entre ambos miembros del Gabinete, aseverando que “es una mala lectura, cuando uno ve el video completo se da cuenta que es un tono coloquial, reflexivo”.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, se refirió a las palabras que le dedicó su par Iván Poduje al titular de Hacienda, a Jorge Quiroz, a quien apuntó como responsable de contar con escasos recursos en el Ministerio de Vivienda.

“Yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso (…) ¿Qué voy a hacer con Quiroz? Imagínese lo que es para mi decirle a ese hombre devoto de la virgen del puño que tengo que pedirle (dinero)“, indicó Poduje en un encuentro empresarial.

Ante esto, Claudio Alvarado le bajó el perfil a sus declaraciones, puntualizando que “esas expresiones las manifiesta el ministro Poduje en un tono cercano, coloquial. Tiene un muy buen sentido, en el orden, que lo que transmite en necesidades de vivienda son múltiples y recursos son escasos”.

En esta línea, precisó que lo expresado por el ministro de Vivienda “es lo que corresponde: necesidades múltiples, recursos escasos, y valora al ministro de Hacienda en orden de cuidar los recursos”.

Alvarado descartó que exista algún tipo de quiebre entre ambos miembros del Gabinete, aseverando que “es una mala lectura, cuando uno ve el video completo se da cuenta que es un tono coloquial, reflexivo”.